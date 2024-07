Netflix macht Schluss: Bereits am 10. Juli ist es zu spät

Es gibt Filme, die gehören zum Pflichtprogramm eines jeden Cineasten. Doch manchmal schieben wir diesen einen Film immer wieder vor uns her, ohne ihn gesehen zu haben – trotz Netflix-Abo. In diese Kategorie gehört für viele auch ein moderner Klassiker mit Leonardo DiCaprio. Wer den noch bei Netflix sehen will, der sollte sich jetzt aber beeilen.

Kaum zu glauben, aber es ist doch tatsächlich bereits über 10 Jahre her, da lief „The Wolf of Wall Street“ bei uns sehr erfolgreich in den Kinos. Die US-amerikanische Filmbiografie von Regisseur Martin Scorsese ist mittlerweile schon ein echter Klassiker. Leonardo DiCaprio spielt den Börsenmakler Jordan Belfort. Wer glaubte, Gordon Gekko (Michael Douglas) in „Wall Street“ sei der Inbegriff des exzessiven Kapitalismus, der muss wohl erst noch die Bekanntschaft mit Belfort machen.

Anzeige

Netflix schmeißt „The Wolf of Wall Street“ raus

Bei Netflix ist der Film gegenwärtig nur noch bis zum 9. Juli 2024 verfügbar, nachdem der Streaming-Dienst „The Wolf of Wall Street“ vor über zwei Jahren ins Programm aufnahm. Wer das außergewöhnliche Biopic noch immer nicht gesehen hat und hierfür sein Netflix-Abo verwenden möchte, der muss sich also mächtig beeilen, denn am 10. Juli ist es bereits zu spät (bei Netflix ansehen).

Müsst ihr gesehen haben:

The Wolf of Wall Street – Trailer (deutsch)

Typisch für Martin Scorsese ist die lange Laufzeit des Films – fast drei Stunden müsst ihr schon investieren. Doch langweilig fühlen sich diese Minuten nie an. Was neben Leonardo DiCaprio auch die anderen Darsteller (unter anderem Jonah Hill, Margot Robbie oder auch Matthew McConaughey) da aufführen, ist absolut sehenswert.

Anzeige

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,2 Punkten ist „The Wolf of Wall Street“ über jeden Zweifel erhaben. Auch das Profi-Votum von 80 Prozent bei Rotten Tomatoes spricht für den Film, ebenso das positive Feedback von 83 Prozent der Zuschauer. In einem Satz lässt sich das Resümee der Kritiker zusammenfassen (übersetzt): „Witzig, selbstreferenziell und respektlos bis zum Gehtnichtmehr – in The Wolf of Wall Street zeigen sich Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio von ihrer mitreißendsten Seite.“

Anzeige

Unglaublich: 5 Oscar-Nominierungen, aber kein Gewinn

Schon erstaunlich, dass der Film 2014 zwar in fünf Kategorien für den Oscar nominiert wurde, doch keine der Trophäen am Ende mit nach Hause nehmen konnte. Zu groß war die Konkurrenz. So gewann die Auszeichnung des besten Films vor zehn Jahren das historische Filmdrama „12 Years a Slave“. Auch Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio mussten sich geschlagen geben, denn den Regie-Oscar gewann damals Alfonso Cuarón (Gravity) und bester Hauptdarsteller wurde Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club).

Der spielte jedoch auch in „The Wolf of Wall Street“ eine bemerkenswerte Nebenrolle. So konnte zumindest einer aus dem Cast einen Oscar gewinnen, wenn auch für einen anderen Film.