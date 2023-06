Googles neues Pixel Tablet geht an den Start und ihr könnt euch die brandneuen Highend-Geräte ab sofort mit Gratis-Versand bei Saturn sichern. Wir zeigen euch, welches Modell was drauf hat.

Neues Google Pixel Tablet jetzt bei Saturn bestellen

Neben neuen Pixel-Smartphones hat Google auf der hauseigenen Google I/O auch das langerwartete Pixel Tablet vorgestellt. Ab sofort könnt ihr die Tablet-Flaggschiffe bei Saturn zum Tiefstpreis bestellen. Das günstigste Modell bekommt ihr mit dem Google Pixel Tablet mit 128 GB Speicher für 679 Euro und kostenlosem Versand bei Saturn (Angebot jetzt bei Saturn ansehen). Die größere Variante mit 256 GB Speicher sichert ihr euch versandkostenfrei für 779 Euro (Angebot jetzt bei Saturn ansehen). Bis auf die Speichergröße und verschiedenen Farbvarianten in „Hazel“ und „Porcelain“ sind beide Tablet-Varianten aber gleich ausgestattet.

Google Pixel Tablet (128 GB, Hazel) Neues Google Pixel Tablet: Hybrid-Tablet mit 11-Zoll-Display, Stand-Modus, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und 128 GB internem Speicher. Jetzt versandkostenfrei bei Saturn bestellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2023 13:56 Uhr

Google Pixel Tablet (128 GB, Porcelain) Neues Google Pixel Tablet: Hybrid-Tablet mit 11-Zoll-Display, Stand-Modus, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und 128 GB internem Speicher. Jetzt versandkostenfrei bei Saturn bestellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2023 14:23 Uhr

Google Pixel Tablet (256 GB, Porcelain) Neues Google Pixel Tablet: Hybrid-Tablet mit 11-Zoll-Display, Stand-Modus, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und 256 GB internem Speicher. Jetzt versandkostenfrei bei Saturn bestellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2023 14:24 Uhr

Der Clou dabei: Das neue Google Pixel Tablet punktet als Hybrid-Gerät mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Dank des mitgelieferten Ladedocks mit Lautsprecher könnt ihr das Tablet außerdem jederzeit laden – oder in ein Smart Display verwandeln. Mit seinem hochauflösenden 11-Zoll-Display und Vier-Kanal-Lautsprechern könnt ihr so Filme, Serien und Musik auch mobil und unterwegs streamen. Android-Apps wurden speziell für die neuen Flaggschiff-Versionen optimiert und das Pixel Tablet kommt erstmals mit bereits integrierten Chromecast-Funktionen.

Bildquelle: Google

Die Produktdetails im Überblick:

Display: 11 Zoll mit 2.560 x 1.600 Pixeln Interner Speicher: 128 GB / 256 GB Arbeitsspeicher: 8 GB (Samsung LPDDR5 RAM) Kamera: 8 MP Rückkamera OS: Android 13 Prozessor: Google Tensor G2-Chip Features: Fingerabdrucksensor, integrierter Chromecast-Empfänger Farben: Hazel / Porcelain

Splitscreen & KI-Funktionen im neuen Google Pixel Tablet

Bildquelle: Google

Als erstes Tablet mit TensorG2-Chip punkten die neuen Flaggschiff-Modelle auch mit KI-Features, Kameraverfolgung und automatischen Bildverbesserungen der Kamera sowie einer praktischen Splitscreen-Funktion. Letztere sorgt dafür, dass ihr beispielsweise Apps per Drag and Drop nebeneinander anzeigen lassen könnt – egal, ob beim Online-Shopping Preise vergleichen, im Home-Office die Notizen für den nächsten Call offen lassen oder schnell ein paar Fotos oder Dokumente einer E-Mail hinzufügen. Mit „Nearby Share“ lassen sich außerdem Fotos, Videos und Kontakte schnell und sicher vom Google Pixel Tablet auf euer Android-Smartphone oder andere kompatible Geräte in der Nähe übertragen.

Google Pixel Tablet jetzt mit Gratis-Versand bestellen

Alle weiteren Details und Infos zu den neuen Google Pixel Tablets erfahrt ihr direkt auf der Angebotsseite von Saturn.