Samsung wird schon bald neue Falt-Handys vorstellen, die aber nur zum Teil wirklich große Neuerungen mitbringen sollen. Besonders für alle, die sich für das teuerste Modell interessieren, hat ein Insider nun einen wichtigen Tipp. Die kommende Generation sollte übersprungen werden. Erst das Galaxy Z Fold 6 wird eine wichtige Neuerung mitbringen, die die Bedienung des Falt-Handys deutlich besser macht.

Samsung Galaxy Z Fold 6 mit breiterem Außendisplay erwartet

Während sich das Galaxy Z Flip in den letzten Jahren optisch immer etwas weiterentwickelt hat und mit dem Galaxy Z Flip 5 und dem großen Außendisplay seinen optischen Höhepunkt erreicht, tritt das Galaxy Z Fold gefühlt auf der Stelle. Und genau das soll sich beim Galaxy Z Fold 5 fortführen. Im Vergleich zu den Vorgängern soll ich optisch kaum was ändern. Das Außendisplay soll nämlich weiterhin sehr schmal ausfallen und sich somit nur bedingt gut bedienen lassen. Doch das soll sich in der Folge-Generation ändern.

Viele chinesische Smartphone-Hersteller und zuletzt auch Google mit dem Pixel Fold haben gezeigt, dass solche Falt-Handys nicht so schmal gebaut sein müssen und ein deutlich breiteres Außendisplay besitzen können. Genau das soll Samsung auch erkannt haben. Doch die Änderung wird laut neuesten Informationen erst beim Galaxy Z Fold 6 umgesetzt. Dann soll das Außendisplay breiter werden und das Falt-Handy mehr einem normalen Smartphone ähneln.

Aufklappen soll sich das Galaxy Z Fold 6 selbstverständlich weiterhin und könnte auch dort von einem etwas angenehmeren Seitenverhältnis profitieren. Wie das aussehen könnte, könnt ihr euch im Video zum Pixel Fold von Google anschauen:

Pixel Fold: Trailer zu Googles Falt-Handy

Lieber auf Samsung Galaxy Z Fold 6 warten

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 soll zwar einen neuen Prozessor, das verbesserte Scharnier und weitere Optimierungen erhalten, doch insgesamt soll es sich eher um ein kleineres Upgrade handeln. Den großen Wurf wird Samsung erst 2024 landen, wenn das Design wie beim diesjährigen Galaxy Z Flip 5 viel stärker überarbeitet wird.