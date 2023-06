Samsung soll Ende Juli 2023 neue Falt-Handys vorstellen und besonders beim Galaxy Z Flip 5 viele Verbesserungen einführen. Das soll aber auch seinen Preis haben. Der soll nämlich erheblich höher ausfallen als noch beim Galaxy Z Flip 4. Ein erster Preis in Euro ist jetzt durchgesickert.

Samsung Electronics Facts

Preis für Samsung Galaxy Z Flip 5 durchgesickert

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist in den letzten Wochen vor der offiziellen Präsentation im Grunde schon komplett enthüllt worden. Wir wissen jetzt schon, dass in dem Smartphone der neueste Prozessor von Qualcomm zum Einsatz kommen soll, das Handy insgesamt robuster wird und mit einem riesigen Außendisplay ausgestattet ist. Auch Google soll seine Apps für das neue Außendisplay optimieren, sodass ihr dieses optimal nutzen könnt. Jetzt ist auch ein Preis in Euro durchgesickert.

Eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass Samsung den Preis des Galaxy Z Flip 5 im Vergleich zum Galaxy Z Flip 4 nicht verändert. Viele rechnen also damit, dass das neue Falt-Handy wieder für 1.099 Euro an den Start geht. Laut einer griechischen Quelle soll das aber nicht passieren. Der Preis soll zumindest dort bei 1.299 Euro liegen. Das wären in Griechenland 150 Euro mehr als beim Vorgänger (Quelle: techmaniacs). Dieser wurde etwas teurer verkauft als in Deutschland. Wenn man nur den Preissprung von 150 Euro betrachtet, dann könnte das Galaxy Z Flop 5 in Deutschland 1.249 Euro kosten.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Falt-Handys von Samsung:

Samsung Galaxy Z Flip 4 & Z Fold 4: Eine Serie hat sich gefunden Abonniere uns

auf YouTube

Falt-Handys von Samsung sehr preisinstabil

Auch wenn Samsung sein neues Falt-Handy zu einem höheren Preis auf den Markt bringt, dann dürfte dieser nicht lange halten. Bei allen Vorgängern hat man einen erheblichen Preisverfall in kurzer Zeit gesehen. Entsprechend dürfte das Handy schnell an Wert verlieren. Durch die vielen Neuerungen beim Galaxy Z Flip 5 mit dem großen Außendisplay könnte das Interesse aber höher sein als bei den Vorgängern. Es wird interessant sein zu sehen, wie gut sich das Handy verkauft und ob der höhere Preis wirklich kommt.