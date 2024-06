Nintendo Switch kann einpacken: Steam verkauft perfekte Alternative zum Spottpreis

Ihr habt schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, euch ein Steam Deck zuzulegen, fandet es bislang aber noch zu teuer? Das könnte sich jetzt geändert haben. Denn Valve verkauft seine Handheld-Konsole in zwei Versionen 15 Prozent günstiger.

Valve reduziert zwei Versionen des Steam Deck

Dass die Nintendo Switch inzwischen über sieben Jahre auf dem Buckel hat, merkt man vor allem an der mangelnden Leistungsfähigkeit der Konsole. Wenn euch das stört, ihr aber trotzdem gerne eine potente Handheld-Konsole fürs Reisen oder Pendeln haben möchtet, greift am besten zum Steam Deck.

Vor allem jetzt lohnt es sich, noch einmal darüber nachzudenken, sich die Konsole zuzulegen. Denn Valve bietet das Steam Deck mit LCD in der 64-GB- und 512-GB-Version deutlich günstiger an – beide Modelle sind 15 Prozent reduziert (bei Steam anschauen):

Steam Deck (64 GB) für 313,65 Euro statt 369,00 Euro

statt 369,00 Euro Steam Deck (512 GB) für 398,65 Euro statt 469,00 Euro

Beide Konsolen sind noch bis zum 11. Juli 2024 um 19 Uhr reduziert.

Kollege Severin hat sich das Steam Deck schon vor zwei Jahren angeschaut und war angetan – auch wenn es damals noch einige Kritikpunkte gab, von denen inzwischen viele aus der Welt geschaffen wurden:

Steam Deck: Das muss noch etwas reifen Abonniere uns

Die 64-GB-Version des Steam Deck ist zum aktuellen Aktionspreis ein echter Geheimtipp – schließlich ist sie keine 40 Euro teurer als eine normale Nintendo Switch.

Gut zu wissen: Der Speicher des Steam Deck kann wie bei der Switch ganz einfach via microSD-Karte erweitert werden. Wem das nicht ausreicht, kann auch den eMMC-/SSD-Speicher, der in der Konsole verbaut ist, gegen ein größeres Modell austauschen. Vor allem beim Kauf der Version mit 64 GB kann es sich lohnen, in eine 1 TB große M.2-SSD (2230) zu investieren, um ein dickes und schnelles Speicher-Upgrade zum verhältnismäßig kleinen Preis zu ergattern.

1-TB-SSD fürs Steam Deck von Corsair Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 10:16 Uhr

Für wen lohnt sich das Steam Deck?

Eines vorneweg: Ein vollwertiger Nintendo-Switch-Ersatz ist das Steam Deck nicht. Schließlich können Spieler nur über Umwege auch Nintendo-Games auf dem Steam Deck zum Laufen bekommen.

Wer sich daran jedoch nicht stört und sowieso schon eine große Steam-Bibliothek sein Eigen nennt, bekommt mit dem Steam Deck eine solide Handheld-Konsole. Mit der lässt sich auch der Pile of Shame, der sich in all den Jahren aufgetürmt hat, langsam aber sicher abarbeiten.

Dabei solltet ihr jedoch im Hinterkopf behalten, dass auch das Steam Deck seine Leistungsgrenzen hat. Grundsätzlich könnt ihr zwar auch Games wie Starfield auf dem Steam Deck starten und spielen. Doch vor allem in großen Städten, actionreichen Feuergefechten oder dicht besiedelten Gebieten geht die Bildrate so hart in die Knie, dass das Spielen beinahe zu einer Tortur wird.

Grafisch weniger anspruchsvolle Spiele, Indie-Games oder Retro-Klassiker bieten sich fürs Steam Deck jedoch prima an. Und selbst große AAA-Spiele, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, laufen erstaunlich rund. Games wie GTA 5, Doom, Monster Hunter Rise, Batman: Arkham Knight, Fallout 4, Helldivers 2 oder Horizon Zero Dawn könnt ihr etwa mit ein paar Anpassungen im Einstellungs-Menü problemlos zum Laufen bekommen.

Gut zu wissen: Neben der klassischen LCD-Version gibt es inzwischen auch ein Steam Deck mit OLED-Display. Doch nicht für jeden lohnt sich der Aufpreis:

