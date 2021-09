No Man's Sky ist zurück in den Topseller-Listen von Steam, was an zwei Tatsachen liegen könnte: Das neue Update ist mal wieder fantastisch und No Man's Sky ist auch noch um 50 Prozent herabgesetzt.

No Man's Sky Facts

Um eines vorweg zu nehmen: Ja, No Man's Sky wird weiterhin fleißig entwickelt, mit kostenlosen Riesen-Updates, die alle paar Monate im Spiel landen. Mittlerweile könnt ihr derart viele verrückte Dinge im Science-Fiction-Spiel erleben, dass es möglich wäre, ein Buch über alle Neuerungen seit Release zu schreiben: Es gibt Multiplayer, etliche neue Story-Arcs, Monster, die ihr zähmen und reiten oder fliegen könnt, Exoskelette, Fahrzeuge und sehr viel mehr.

Mit dem neuen Update Frontiers kommen außerdem NPC-Siedlungen hinzu, die ihr gründen und verteidigen dürft, hübsche Nebel im Weltraum, Grafik-Updates und bessere Effekte, Hunderte neue Komponenten beim Bau eurer Basis und mehr. Wie bereits angedeutet: Alle Updates sind nach Release von No Man's Sky kostenlos gewesen; einzig den Preis des Spiels müsst ihr zahlen.

Seht den Trailer zu No Man's Sky Frontiers:

No Man's Sky wieder Topseller auf Steam

Es ist die beste Zeit, um No Man's Sky endlich auszuprobieren – was viele Steam-Nutzer wohl ähnlich sehen. Momentan ist No Man's Sky bei den globalen Topsellern auf Platz 6, und die kürzlichen Rezensionen haben vor Kurzem auch die „Sehr positiv“-Marke auf Steam geknackt. Alles in allem könnt ihr mit No Man's Sky kaum etwas falsch machen, solltet ihr Science-Fiction, Grinding und mysteriöse Stories mögen. No Man's Sky ist im Single- wie auch im Multiplayer mit Freunden spielbar.

Gute Nachricht, falls ihr No Man's Sky ausprobieren wollt: Momentan ist das Spiel auf allen Plattformen um die Hälfte herabgesetzt. Das Angebot gilt auf Steam, im PS Store und im Microsoft Store noch bis zum 16. September 2021; ihr bezahlt auf allen Plattformen unter 30 Euro.