Die Einzelhandelskette GameStop hat die begehrte PlayStation 5 bisher, wie alle anderen Shops auch, nur online angeboten. Ab sofort werdet ihr aber auch die Möglichkeit erhalten, die Konsolen vor Ort im Laden zu kaufen. Wie das funktioniert, verraten wir euch hier.

Eine PS5 mit Terminvergabe kaufen

Das Unternehmen GameStopZing hat uns per Presse-Mail informiert, dass ihr die PlayStation 5 ab sofort auch bei euch in den lokalen Stores vor Ort kaufen könnt. Allerdings funktioniert das nur mit Terminvergabe über Telefon. Die teilnehmenden Stores samt der Telefonnummern findet ihr in dieser tagesaktuellen Übersicht von GameStop.

Vor Ort werden selbstverständlich auch die vorgegeben Hygienemaßnahmen eingehalten. Aktuell sind die angebotenen Konsolen auch in den Stores bereits vergriffen, doch werdet ihr mit kommenden Lieferungen so eine Chance auf einen Kauf der PS5 ohne lästige Scalper erhalten.

GameStop, als auch wir, raten von spontanen Besuchen in geöffneten Shops ab, um die Verfügbarkeit der Next-Gen zu checken. Nutzt die oben verlinkten Telefonnummern. GameStop bittet außerdem darum, von telefonischen Rückfragen zur Verfügbarkeit der PS5 in der allgemeinen Service-Hotline zu verzichten.

GameStop erfüllt Wünsche der Kunden

Das Angebot in den Stores sei auf ausdrücklichen Wunsch vieler langjähriger Kunden entstanden, die wie alle anderen auf die bestehenden Schwierigkeiten im Online-Kauf der PS5 stoßen. Das bestehende Problem von Bots und dahintersteckenden Scalpern ist auch von GameStop nicht anders in den Griff zu bekommen .

Ein Statement von Robert Pimpl, Director Marketing und eCommerce lautet dazu:

„Obwohl unsere IT alle möglichen Vorkehrungen getroffen hat, ist das Angebot der begehrten Konsolen in unseren Stores das wirksamste Mittel, um Käufe durch Bots und Scalper zu verhindern und mehr echte Playstation-Fans mit der PS5 zu versorgen.“

Solltet ihr doch auf den Online-Kauf setzen wollen, empfehlen wir euch einen Blick in unsere praktische Übersicht zum Bestellen der PS5.

GameStop verkauft euch ab sofort auch PS5-Konsolen im Laden. Das dürfte für viele eine gute Nachricht sein. Wie findet ihr diese Aktion, auch in Hinblick auf Corona? Und habt ihr vielleicht sogar schon eine PS5 lokal im Handel ergattern können? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Gedanken dazu dort in die Kommentare.