Rosa Nintendo Switch Lite bald auch in Deutschland erhältlich

Letzten Monat kündigte Nintendo einen neuen Anstrich für die Switch Lite an. Das hübsche Rosa wurde bisher nur für Japan und die USA vorgestellt, in Deutschland ist die Handheld-Konsole aber auch bald in dieser Farbe erhältlich.

Die Nintendo Switch Lite-Kollektion ist schon recht bunt. Bisher konnte man aus den Farben Grau, Gelb und Türkis wählen, in Kürze kommt aber noch die hübsche Farbe Koralle (Rosa) hinzu, wie Nintendo Europa auf ihrem Twitter-Account bekannt gibt.

In Japan erscheint die Konsole bereits am 20. März, in den USA am 3. April und hierzulande schlussendlich am 24. April 2020. Vorbestellen kann man sie bereits.

Was sagt ihr zu der Farbe? Ist sie für euch ein Kaufgrund, oder besitzt ihr schon eine? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.

Switch Lite bei Amazon vorbestellen

Originalbeitrag vom 19. Februar 2020 um 18:40 Uhr:

Nintendo Switch Lite: Die Konsole bekommt einen neuen Anstrich spendiert

Bisher waren die Switch Lite-Konsolen schon recht bunt, doch nun kommt eine weitere Farbe hinzu. Das gab Nintendo kürzlich bekannt. Vorerst erscheint diese Version allerdings nur in Japan und den USA.

Die Switch Lite ist bereits in mehreren Farben erhältlich, so konnte man bisher zwischen Grau, Gelb und Türkis wählen. Nun erhält die Familie Zuwachs, denn in Kürze erscheint die handliche Konsole auch in der Farbe Koralle – oder auch einfach Rosa.

In Japan erscheint die neue Version am 20. März, passend zum Release von Animal Crossing: New Horizons. In der Tat kommen einem bei der neuen Farbe direkt wunderschöne Korallenriffs in den Sinn. Voraussichtlich ab dem 7. März werden in Japan erste Vorbestellungen entgegengenommen.

A new splash of color joins the #NintendoSwitchLite lineup! The vibrant and playful coral Nintendo Switch Lite system arrives on 4/3! pic.twitter.com/bZwdrPMm1R — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020

Erscheint die Farbe auch in Europa?

Neben Japan hat auch die USA Glück, dass die neue Farbe dort erhältlich sein wird. Die amerikanischen Fans müssen sich allerdings etwas länger gedulden, denn dort erscheint die neue Version der Switch Lite erst am 3. April.

Bisher ist leider nicht bekannt, ob die Farbe auch in Europa erhältlich sein wird. Aufgrund des Coronavirus ist derzeit eh mit Verzögerungen und Lieferengpässen zu rechnen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Vielleicht interessiert ihr euch auch eher für die Switch im Animal Crossing-Design. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Das geht doch nicht.

Bilderstrecke starten (21 Bilder) 20 Menschen, die eine Nintendo Switch definitiv nicht verdient haben

Was haltet ihr denn von der neuen Farbe? Wäre sie etwas für euch oder würdet ihr euch über eine andere Farbe mehr freuen? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.