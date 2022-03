Samsung verkauft viele Android-Smartphones und hält die Modelle auch immer auf dem neuesten Stand. Es gibt aber nur einen echten Verkaufsschlager, der weltweit am häufigsten verkauft wurde. Es ist das beliebteste Android-Handy – und das bekommt gerade ein Software-Update.

Samsung Galaxy A12 erhält März-Update

Das Samsung Galaxy A12 hat sich 2021 weltweit am häufigsten verkauft, wenn man die Android-Smartphones betrachtet. Nur das iPhone 12 war international im Hinblick auf alle Smartphone beliebter. Für Samsung ist das natürlich ein großer Erfolg, aber gleichzeitig auch eine wichtige Verpflichtung, dieses Smartphone auf dem neuesten Stand zu halten. Deswegen wird ab sofort auch das März-Update verteilt. Gerade noch so zum Ende des Monats. Laut SamMobile beginnt der Rollout zunächst in Hongkong, soll aber auch schnell auf andere Länder, darunter Deutschland, ausgeweitet werden.

Mit dem März-Update werden viele Sicherheitslücken geschlossen und das Samsung Galaxy A12 auf den neuesten Stand gebracht, den beispielsweise auch das Galaxy S22 bietet. Es wurden über 50 Sicherheitslücken geschlossen, die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Es ist also wichtig, dass ihr das Update installiert, wenn es euch angeboten wird. Probleme mit der neuen Software sind bisher nicht aufgetaucht. Samsung testet neue Updates ja auch immer erst in einem Land und weitet den Rollout Stück für Stück aus. Ein Update auf Android 12 mit One UI 4.1 wird in den kommenden Monaten erwartet.

Was das Samsung Galaxy A12 so bietet:

Wieso ist das Samsung Galaxy A12 so wichtig?

Für viele Menschen ist das Samsung Galaxy A12 der erste Kontakt mit einem Smartphone. Es ist also wichtig, dass dieses Handy einen guten Eindruck hinterlässt und auf dem neuesten Stand gehalten wird. Meist bleiben Samsung-Käufer der Marke treu und steigen vielleicht auf ein Modell der A- oder S-Klasse um, die dann eine etwas bessere Hardware bieten. Wer sich für das Smartphone interessiert, sollte aber eher zum Nachfolger greifen. Das gibt es bald bei Aldi zum Schnäppchenpreis.

