Samsung entwickelt ein Smartphone, das es so bisher noch nicht gab

Samsung arbeitet stetig an neuen Innovationen, die irgendwann den Weg in ein finales Smartphone, Tablet oder eine Smartwatch finden. Besonders beim Design klassischer Smartphones hat Samsung sein Ziel noch nicht erreicht. Eine geleakte Präsentationsfolie zeigt, wie sich Samsung die Zukunft des Smartphones wirklich vorstellt.

Samsung Electronics Facts

Samsung plant komplett randloses Smartphone

Samsung hat in den letzten Jahren viele innovative Smartphones gebaut. Besonders die Falt-Handys haben einen Markt geschaffen, in dem mittlerweile viele andere Hersteller unterwegs sind. Klassische Smartphones sind für Samsung aber noch nicht Geschichte. Seit Jahren verbaut das südkoreanische Unternehmen Displays, die an beiden Seiten abgerundet sind. Doch das reicht Samsung nicht, wie eine geleakte Präsentation zeigt:

Für die Zukunft arbeitet Samsung an einem „All around full screen“, bei dem alle Seiten und sogar die Kanten mit einem Display bedeckt sind und so ein wirklich randloses Smartphone schaffen. Um die „Zero Bezel“-Option überhaupt möglich zu haben, wird ein in 3D laminiertes Display verwendet, welches mit dem Glas verschmolzen ist. Zudem soll Samsung speziell für die abgerundeten Seiten eine eigenständige Helligkeitsregelung entwickelt haben.

Ob und wann genau Samsung ein solch spektakuläres Smartphone auf den Markt bringt, ist bisher noch nicht bekannt. Dass Samsung an so einem Design arbeitet, ist aber auch keine Überraschung. Schon vor Jahren hat Samsung einen Blick in die Zukunft gewagt und ein Quad-Edge-Display zumindest in Grafiken gezeigt. Diese nun aufgetauchte Präsentationsfolie mit dem iPhone 14 Pro ist aber deutlich neuer und könnte ein Hinweis darauf sein, dass Samsung Fortschritte macht. Auch Apple hätte gern diese Technologie von Samsung und würde sie im iPhone integrieren wollen.

Im Video zeigen wir euch die neuen Falt-Handys im Detail:

Samsung will auch bei Kameras nachlegen

Samsung will nicht nur Displays auf die nächste Stufe bringen, sondern auch bei Kameras zulegen. Laut neuesten Informationen soll Samsung nicht nur an einem 1-Zoll-Sensor mit 50 MP arbeiten, der die Bildqualität erheblich verbessert, sondern auch an einer 440-MP-Kamera.

