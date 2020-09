Bildquelle: GIGA

Samsung kann sich freuen. Ein Android-Smartphone des südkoreanischen Herstellers verkauft sich besonders gut. Doch wieso ist das der Fall? GIGA verrät es euch.

Samsung Galaxy A51 verkauft sich hervorragend

Im letzten Jahr war es das Galaxy A50, in diesem Jahr ist es der Nachfolger, das Galaxy A51. Samsung hat mit diesen Smartphones echte Geheimtipps für alle Interessenten gebaut, die sich nicht mit einem High-End-Smartphone profilieren, sondern einfach nur ein gutes und preiswertes Android-Handy haben wollen. Das zeigen auch die Verkaufszahlen. Das Galaxy A51 war das in der ersten Jahreshälfte 2020 meistverkaufte Handy von Samsung. Im letzten Jahr war es noch das Galaxy A10, wobei das A50 auf dem zweiten Platz gelandet ist. In diesem Jahr ist das Galaxy A51 unangefochten an der Spitze und dann kommt erst einmal lange kein Samsung-Handy mehr.

Dass sich die Käufer für das Galaxy A51 entscheiden, ist kein Wunder. Samsung hat mit diesem Handy einfach ein Allroundtalent entwickelt, das oft als günstigere Version des Galaxy S20 gehandelt wird. Es besitzt ein gutes Display, bietet eine anständige Performance, macht gute Fotos mit der Quad-Kamera und sieht einfach stylish aus. Das haben wir auch im Test vom Samsung Galaxy A51 festgestellt. Der größte Kaufanreiz ist aber natürlich der Preis. Das Handy kostet aktuell nur noch um die 250 Euro. Da kann man getrost zuschlagen.

Samsung macht die Mittelklasse immer besser

Wenn man sich das Galaxy A51 auf dem ersten Platz der meistverkauften Samsung-Smartphones so anschaut, dann fragt man sich zurecht, wo denn das Galaxy S20 bleibt? Dieses verkauft sich auch ganz gut, aber bei Weitem nicht so gut wie die Mittelklasse-Handys von Samsung. Im High-End-Sektor zeigt der südkoreanische Konzern, was möglich ist und verlangt Preise von um die 1.000 Euro. Das brauchen normale Handy-Nutzer nicht. Die suchen ein bezahlbares und trotzdem gutes Handy und genau da passt das Galaxy A51 ins Beuteschema. Der Platz an der Sonne ist dem Galaxy A51 also gegönnt.