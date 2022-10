Samsung ist zwar bekannt für seine Schnelligkeit bei Software-Updates, doch dieses Mal hat sich das Unternehmen selbst übertroffen. Obwohl der November noch nicht einmal angefangen hat, bekommt das erste Galaxy-Smartphone schon die neue Software spendiert. Weitere Modelle dürften sehr schnell folgen.

Samsung Electronics Facts

Samsung verteilt November-Update

Samsung gehört aktuell zu den Unternehmen, die die monatlichen Updates regelmäßig zuerst verteilt. Das passiert sogar noch bevor Google die neue Software für die Pixel-Handys bereitstellt. Dieses Mal ist Samsung noch ein wenig schneller gewesen, denn schon jetzt steht das November-Update für das Samsung Galaxy Z Fold 4 zum Download bereit (Quelle: SamMobile).

Eine kleine Einschränkung gibt es aber noch, denn das November-Update ist über die zweite Beta-Version von Android 13 mit One UI 5.0 für das Galaxy Z Fold 4 verfügbar. Für die finale Version gilt das bisher noch nicht. Da Samsung das November-Update aber schon fertig hat, dürfte es wie in den Monaten zuvor eigentlich nur Stunden oder wenige Tage dauern, bis das Update auch in den finalen Versionen einfließt. Dann werden wie immer alle aktuellen Smartphones auf den neuesten Stand gebracht.

Wie üblich behebt Samsung mit dem November-Update einige Sicherheitslücken, steigert die Stabilität des Smartphones und führt einige Optimierungen ein. Einen genauen Changelog hat Samsung aktuell noch nicht einmal freigegeben, so früh ist das Handy versorgt worden.

Das ändert sich bei eurem Samsung-Handy mit Android 13:

Samsung stellt Android 13 und One UI 5.0 vor

Samsung verteilt Update auf Android 13

Während der Rollout des November-Updates für Samsung-Handys langsam beginnt, steht Android 13 für die Galaxy-S22-Smartphones schon zum Download bereit. Ihr könnt die neue Version ab sofort installieren. Weiterhin hat Samsung angekündigt, dass bis zum Februar 2023 insgesamt 49 Smartphones und Tablets mit Android 13 und One UI 5.0 versorgt werden. Ihr könnt in einer Liste nachschauen, wann ihr mit eurem Smartphone an der Reihe seid.