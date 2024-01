Samsung legt nach: Einsteiger-Smartphone erhält Update auf Android 14

Nach und nach bringt Samsung seine Smartphones auf den neuesten Software-Stand. Nun können sich auch Besitzer des günstigen Galaxy A13 5G über Android 14 und One UI 6.0 freuen. In einem ersten Land ist das Update bereits erschienen, in Deutschland folgt es in Kürze.

Samsung Galaxy A13 5G erhält Android 14

Die 5G-Variante des Galaxy M13 wird gerade auf den neuesten Stand gebracht: Android 14 mit Samsungs Oberfläche One UI 6.0 ist ab sofort verfügbar. Die Aktualisierung ist zunächst in Indien zugänglich, weitere Länder folgen in Kürze (Quelle: SamMobile).

Die neue Firmware-Version M136BXXU5DWK7 kann direkt über die Einstellungen des Smartphones heruntergeladen werden. Wie immer empfiehlt sich eine WLAN-Verbindung, da das Update auf Android 14 und One UI 6.0 auf eine Größe von 1,65 GB kommt. Außerdem hat Samsung noch den Sicherheitspatch vom November 2023 für das Galaxy A13 5G veröffentlicht – obwohl eigentlich schon ein aktuellerer Patch vom Dezember 2023 verfügbar ist.

Besitzer des Galaxy M13 5G können sich auch ohne den neuesten Patch über zahlreiche Neuerungen freuen, die das Nutzererlebnis deutlich verbessern. Dazu gehören unter anderem ein neues Quick-Panel-Layout, eine frische Standardschrift und ein überarbeitetes Design für Emojis in One UI 6.0. Außerdem hat Samsung alle Standard-Apps überarbeitet.

Was sich sonst noch mit One UI 6.0 ändert, erfahrt ihr im Video:

Android 14: Samsungs Update-Welle rollt weiter

Das Galaxy A13 5G ist mittlerweile das vierte Handy der A-Serie, das mit Android 14 versorgt wird. Zuvor hatte Samsung bereits Updates für das Galaxy A14 5G, A54 und A73 veröffentlicht.

Darüber hinaus steht die neue Android-Version für viele weitere Handys bereit, darunter die Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 sowie die Flaggschiffe der S-Serie. Den Termin für weitere Updates hat Samsung bereits bekannt gegeben.