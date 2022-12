Samsung gibt weiter Gas bei den Software-Updates und versorgt in Europa jetzt eines der beliebtesten Galaxy-Handys. Dieses erhält nicht nur ein aktuelles Sicherheitsupdate, sondern mit Android 13 und One UI 5.0 eine komplett überarbeitete Software.

Samsung Galaxy A51 erhält Android-13-Update

Wenn ihr euch damals ein Samsung Galaxy A51 (Test) gekauft habt und es heute immer noch nutzt, dann könnt ihr ab sofort ein großes Software-Update installieren. Laut SamMobile hat Samsung nämlich jetzt damit begonnen, das Android-13-Update für das beliebte Mittelklasse-Handy zu verteilen. Nach dem Galaxy A50 war das Galaxy A51 ein extrem beliebtes Handy, welches ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bot und die Grundlage für die nachfolgenden Generationen gelegt hat. Und obwohl das Handy schon über zwei Jahre auf dem Buckel hat, wird es jetzt mit Android 13 und One UI 5.0 versorgt. Wie immer erfolgt der Rollout in Wellen. Es kann also sein, dass die neue Software erst in einigen Tagen bei euch angezeigt wird.

Mit dem Update auf Android 13 und One UI 5.0 wird das Samsung Galaxy A51 optisch etwas aufgerüstet. Es soll schneller laufen und bringt einige neue Features mit, darunter auch neue Optionen für die Kamera. Insgesamt wird das Mittelklasse-Handys so (fast) auf den Stand der Galaxy-S22-Smartphones gebracht. Nur fast, weil der Sicherheitspatch vom Oktober 2022 stammt. Ältere Smartphones von Samsung erhalten nicht mehr monatlich einen Sicherheitspatch, sondern in größeren Abständen. Doch die neue Software entschädigt für den kleinen Makel.

Das ändert sich auf eurem Samsung-Smartphone mit One UI 5.0:

Alle Android-13-Updates noch 2022?

Samsung liegt damit weiterhin voll im Zeitplan und will noch in diesem Jahr alle relevanten Smartphones und Tablets mit Android 13 und One UI 5.0 versorgen. Eigentlich sollten die Updates bis Februar 2023 veröffentlicht werden, doch jetzt geht alles viel schneller.

