Samsung hat damit begonnen, ein großes Software-Update für einige der Smartphones auszurollen. Es handelt sich zwar noch nicht um Android 11, die neue Version bringt aber einige interessante Neuerungen mit und betrifft sehr beliebte Modelle.

Samsung Galaxy S9 Facts

Samsung-Handys erhalten Software-Updates

Besitzer von älteren Samsung-Handys können sich freuen. Das Galaxy S9, Galaxy S9 Plus und Galaxy Note 9 erhalten ab sofort ein dickes Update, mit dem die überarbeitete One UI 2.5 installiert wird. Diese wurde zusammen mit den Galaxy-S20-Smartphones eingeführt und ist der aktuellste Anstrich für die Smartphones. Die Bedienung wurde noch einmal optimiert und es gibt einige neue Funktionen. Darunter das kabellose DeX. Ihr könnt euer Smartphone also zu einem PC machen – ohne Kabel. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, wenn man den passenden Fernseher hat. So lassen sich Fotos, Videos und vieles mehr noch einfacher teilen. Ein großes Upgrade gab es in dem Zusammenhang auch für die Kamera. Also einfach installieren und von den Vorteilen profitieren. Es bleibt aber bei Android 10.

Neben den ehemaligen Top-Handys wird auch der Geheimtipp Samsung Galaxy A51 mit diesem Update versorgt. Es gibt also neben den oben erwähnten Features gleichzeitig den Oktober-Patch installiert, der das Handy so auf den neuesten Stand bringt. Dieses Modell wird mit großer Wahrscheinlichkeit das meistverkaufte Smartphone von Samsung in 2020, sodass sich die Besitzer natürlich über dieses Software-Update freuen.

Wann kommt das Update auf Android 11?

Samsung befindet sich aktuell im Test von Android 11 auf dem Galaxy S20. Bald soll der Test auf das Galaxy Note 20 ausgeweitet werden. Vermutlich schon in den kommenden Wochen wird dann die finale Version mit der One UI 3.0 ausgerollt. Danach werden weitere Smartphones wie das Galaxy S10 und einige Mittelklasse-Handys versorgt. GIGA wird euch natürlich sofort informieren, wenn die Updates verfügbar sind.