Shooter-Fans zahlen ab sofort doppelt: EA bringt Community zum Kochen

Die Shooter-Community ist in Aufruhr: EA hat den Battle Pass in dem beliebten Spiel Apex Legends von Grund auf überarbeitet und stößt damit auf wenig Gegenliebe. Treue Fans müssen jetzt nämlich deutlich tiefer in die Tasche greifen.

EA bittet Shooter-Fans zur Kasse

5 Jahre nach dem Release verpasst Publisher EA seinem erfolgreichen Online-Shooter Apex Legends eine folgenschwere Änderung – der Battle Pass wird von Grund auf überholt. Ab der neuen Season 22 wird es zwei separate Battle Passes geben, die jeweils 9,99 Euro kosten – und sich nicht mehr wie bisher mit der Ingame-Premium-Währung, den Apex Coins, kaufen lassen.

Vor dieser Neuerung war es Spielern möglich, einen Battle Pass zu kaufen und durch das Spielen genug Coins zu generieren, um sich den nächsten Zugang ohne Extrakosten zu sichern. Für manche Spieler, die zuvor keinen Cent ausgeben mussten, bedeutet dies nun also 20 Euro pro Season.

EA argumentiert in der offiziellen Ankündigung, dass der neue Battle Pass bessere Belohnungen bieten wird und einen Mehrwert für die Spieler bietet – allerdings sehen viele erzürnte Fans dies völlig anders. Immerhin hat sich EA einen passenden Namen für die neue Season ausgedacht: Sie trägt den Titel Schockwelle. (Quelle: EA)

In unserem Video zeigen wir euch, wie sich das Battle-Royale-Shooter-Genre von kleinen Anfängen zu einem internationalen Phänomen entwickelt hat:

Battle Royale | Vom Underground-Genre zum Phänomen

Apex Legends: Neuer Battle Pass versetzt Community in Aufruhr

Die Stimmung in der Apex-Legends-Community ist aktuell entsprechend aufgeheizt – Fans reagieren auf Reddit mit wilder Entrüstung und werfen EA Gier und kundenfeindliches Verhalten vor. Dass sich durch die Neuerung tatsächlich eine Besserung für die Spieler einstellen wird, glaubt so gut wie keiner der Kommentatoren.

Ja, sie haben gerade garantiert, dass ich mir keinen Battle Pass mehr kaufe. (Reddit-User frostymatador13)

Warte, ich bezahle jetzt 20 US-Dollar pro Season wegen der Aufteilung? Das hilft überhaupt, das ist einfach nur schamloses Geldabgreifen von EA. (Reddit-User mikesweeney)

Schaffen sie es nicht mehr mit dem Spiel Geld zu machen oder wie? Denn das ist wirklich Gier auf einem neuen Level. (Reddit-User FilipinooFlash)

EA sorgt nicht zum ersten Mal für einen Skandal – mit diesen 7 Aussagen lagen Publisher in der Vergangenheit richtig daneben:

