Das Coronavirus hat unser Leben verändert. Viele nutzen die freigewordene Zeit für Sport und suchen einen Trainingsbegleiter. Aktuell gibt es eine Android-App kostenlos, die genau das für dich sein möchte.

Android-App kostenlos: „Run.GPS Trainer UV Pro Full“ gratis statt für 4,69 Euro

Statt nur auf dem Sofa zu liegen und nicht zu tun, haben sich viele Menschen dazu entschlossen Sport zu treiben. Laufen gehört dabei zu den beliebtesten Beschäftigungen während der Corona-Krise. Man ist an der frischen Luft, kann sich bewegen und wird dabei sogar noch fit. Wer seine sportlichen Aktivitäten aufzeichnen möchte, kann die Android-App „Run.GPS Trainer UV“ verwenden. Die Pro-Version, die sonst 4,69 Euro kostet, wird bis zum 24. April 2020 kostenlos angeboten. Laut den Bewertungen gehört sie zu den besten Apps für diesen Sektor.

In „Run.GPS Trainer UV“ können viele sportliche Aktivitäten aufgezeichnet und ausgewertet werden. Zudem kann man sich Trainingspläne erstellen, Vergleiche aufstellen und selbst für unbekanntes Terrain ist die Android-App gedacht. Man wird beim Erkunden von neuen Strecken, auch abseits von bekannten Routen, wieder zurück nach Hause geführt. Optisch ist „Run.GPS Trainer UV“ zwar etwas in die Jahre gekommen, sie funktioniert aber noch sehr gut.

Mit diesen Apps hältst du deinen Körper und Geist fit:

Was taugt die Android-App „Run.GPS Trainer UV Pro Full“?

Die Android-App „Run.GPS Trainer UV Pro Full“ wurde bisher knapp über 5.000 Mal im Google Play Store heruntergeladen und erreicht dabei eine Bewertung von 4,3 Sternen. Gelobt werden der große Funktionsumfang und die professionelle Ausrichtung. Man kann wirklich viel einstellen und aufzeichnen, muss sich aber auch in die App einarbeiten. Es gibt weder Werbung noch In-App-Käufe. Man muss sich nicht einmal irgendwo anmelden.

Alternativ bietet sich Runtastic als bekannteste App in diesem Sektor an. Dort gibt es aber Werbung und weniger Funktionen. Dafür ist die Anwendung optisch schöner gestaltet und interaktiver. Die App von Adidas ist zwar immer kostenlos, es gibt aber auch In-App-Käufe. Wer jetzt mit dem Laufen beginnen möchte, kann die Anwendungen in jedem Fall mal ausprobieren und so seine Fortschritte dokumentieren.