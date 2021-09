Die Topseller von Steam sind ständig in Bewegung und spülen gut und gerne auch immer wieder ältere Spiele in den Fokus der Spieler. Jüngste Überraschung stellt dabei eine recht angestaubte Collection einer beliebten Action-Spiel-Reihe dar. Um welchen Kult-Hit es sich dabei handelt und warum das Spiel wieder vermehrt gekauft wird, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Steam Facts

Der dritte Teil der populären Bioshock-Reihe hat mittlerweile schon ganze acht Jahre auf dem Buckel und dürfte sicherlich schon in vielen Spielebibliotheken vorhanden sein. Bioshock: Infinite erfreut sich großer Beliebtheit, immerhin ist es auf Steam mit der Bewertung „Äußerst positiv“ ausgezeichnet.

Auch Bioshock und Bishock 2 dürften die Gaming-Erlebnisse vieler Spielerinnen geprägt haben. Zuletzt haben die erstmals 2007 und 2010 erschienenen Shooter-Klassiker im Jahre 2016 mit einer kompletten Collection ein Remastered verpasst bekommen.

Bioshock ist zurück und schleicht sich in die Steam-Charts

Jetzt taucht Bioshock: The Collection ganz taufrisch in den Steam-Charts auf und kann es sich damit unter den aktuellen Spielehits gemütlich machen. Grund dafür dürfte der unglaubliche Rabatt von 80 Prozent sein. Damit ist das sonst 59,99 Euro teure Bundle für schmale 11,99 Euro zu erhalten.

Obwohl die Spiele mittlerweile ein stolzes Alter besitzen, waren sie offenbar doch noch nicht in allen Steam-Bibliotheken der Spieler vertreten. Wolltet ihr schon immer einmal herausfinden, was für viele den Reiz der Reihe ausmacht, dann solltet ihr spätestens jetzt zuschlagen.

Elizabeth aus Bioshock: Infinite ist ein absoluter Fan-Liebling und würde auch in einem eigenen Game glänzen. In folgender Bilderstrecke findet ihr weitere Nebencharaktere, die ein eigenes Spiel verdient hätten:

Bioshock wird wieder zum Leben erweckt und findet sich plötzlich in den Steam-Topsellern wieder. Die mittlerweile in die Jahre gekommene Collection der kompletten Reihe kann mit einem fetten Rabatt erneut die Aufmerksamkeit der Spieler und Spielerinnen auf sich ziehen.