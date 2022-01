In den Steam-Bestseller-Charts gibt es wieder ordentlich Bewegung. Während in den letzten Wochen Monster Hunter Rise, Total War: Warhammer 3 und God of War die Liste anführten, macht es sich nun ein kommender Zombie-Hit gemütlich, der bereits nächste Woche erscheint: Dying Light 2.

Dying Light 2: Zombie-Spiel stürmt die Steam-Charts

Erst eroberte Dying Light 2 die Wunschlisten-Charts von Steam, nun kann sich das Zombie-Spiel auch seinen Weg in die weltweiten Bestseller bahnen und dort direkt den ersten Platz belegen (Quelle: Steam). Selbst Top-Spiele wie Monster Hunter Rise, God of War oder das im nächsten Monat erscheinende Elden Ring können es aktuell nicht mit Dying Light 2 aufnehmen.

Und wie sieht es hierzulande aus? Auch in Deutschland hat es das Spiel inzwischen in die Charts geschafft, kann sich jedoch nicht ansatzweise so weit oben positionieren wie international. Lediglich für den neunten Platz reicht es aktuell. Eine Erklärung für die mangelnde Kaufbereitschaft der deutschen Spieler dürfte unter anderem sein, dass Dying Light 2 hierzulande geschnitten erscheint. Worauf Fans verzichten müssen – und wie ihr an eine ungeschnittene Version kommt – erklären wir euch im Video:

Switch-Version von Dying Light 2 kommt später

Während die PC-, PlayStation- und Xbox-Version von Dying Light 2 termingerecht am 4. Februar 2022 erscheinen soll, müssen Switch-Spieler anscheinend noch etwas länger warten. Laut einer offiziellen Pressemitteilung hat sich das Entwicklerteam dazu entschlossen, den Release der Cloud-Version für den Nintendo-Handheld zu verschieben. Einen neuen Stichtag gibt es zwar noch nicht, das Entwicklerteam geht jedoch davon aus, dass man das Spiel innerhalb von 6 Monaten für die Switch nachreichen wird.

Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel bereits 2020 erscheinen, wurde anschließend auf Dezember 2021, danach auf den 4. Februar 2022 verschoben.

