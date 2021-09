So schnell kann es gehen! Noch gestern war New World an der Spitze der Steam-Charts zu finden, nun hat sich der Next-Gen-Shooter Deathloop diesen Titel unter den Nagel gerissen.

Deathloop: Zeitschleifen-Shooter wird zum Bestseller

Eigentlich sollte Deathloop schon Ende letzten Jahres für PS5 und PC erscheinen, doch die Corona-Pandemie machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Fast ein Jahr später ist der Zeitschleifen-Shooter nun endlich erschienen und schlägt auf Steam ein wie eine Bombe. Ein Blick in die aktuelle Topseller-Liste zeigt: Deathloop hat sich den ersten Platz der Charts unter den Nagel gerissen (Quelle: Steam).

In Deathloop wacht ihr in der Rolle von Colt, einem Attentäter, eines Tages am Strand einer Insel auf, die sich als ehemaliger Armeestützpunkt entpuppt. Dort findet gerade eine große Party statt, die anscheinend niemals endet. Denn kurz vor dem Ablauf des Tages wird die Zeit zurückgesetzt und ihr erwacht wieder am Anfang der Zeitschleife. Doch ihr habt den Partygästen eines voraus: Im Gegensatz zu ihnen könnt ihr euch auch nach dem Zeitsprung noch an die vorangegangenen Ereignisse erinnern.

Wie spielt sich Deathloop? Wir verraten es euch in unserem kurzen Video:

Wie entkommt ihr der Zeitschleife?

Um der Zeitschleife zu entkommen, müsst ihr innerhalb eines Spieltages 8 Zielpersonen finden und ausschalten. Dafür stehen euch neben dem Einsatz zahlreicher Waffen auch Gadgets, übernatürliche Fähigkeiten und eure Parcour-Künste zur Verfügung, die dafür sorgen, dass sich Dishonored-Spieler direkt heimisch fühlen.

Doch nicht nur die Wachen, die überall auf der Insel verteilt sind, erschweren euer Unterfangen. Die mysteriöse Julianna hat es ebenfalls auf euch abgesehen. Die junge Dame kann wahlweise von der KI oder aber von einem echten Mitspieler gesteuert werden.

Auf Steam fallen die Rezensionen zu Deathloop aktuell ausgeglichen aus. Lediglich 58 Prozent aller Bewertungen sind positiv. Die meisten Kritiker bemängeln die schreckliche Performance auf dem PC – das Spiel würde selbst mit Top-Hardware ruckeln. Scheint so, als müsste Bethesda diesbezüglich noch nachbessern.

Deathloop erschien am 14. September 2021 für PC und PS5 und kostet aktuell 59,99 Euro auf Steam. Kommendes Jahr wird der Next-Gen-Shooter auch für die Xbox veröffentlicht.