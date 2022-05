Seit über 5 Jahren dominiert die Nintendo Switch nun schon den Konsolenmarkt – und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Doch genau das könnte sich für Nintendo zum Problem entwickeln. Denn der Präsident des Unternehmens hat eine große Sorge, wenn es um den Nachfolger der beliebten Handheld-Konsole geht.

Fast 108 Millionen Mal hat sich die Nintendo Switch inzwischen verkauft. Und auch wenn die Verkaufszahlen im Vergleich zum letzten Jahre um fast 20 Prozent gefallen sind, gehört die Handheld-Familie immer noch zu den absoluten Konsolen-Bestsellern.

Doch auch die Switch wird nicht jünger. Immerhin hat Nintendos Goldesel inzwischen mehr als 5 Jahre auf dem Buckel. Wird es also doch langsam Zeit für einen Nachfolger? Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat in einer Frage-Antwort-Runde mit den Investoren des Unternehmens klargemacht, dass der Start der nächsten Konsolengeneration auch ein potenzielles Problem mit sich bringt.

Er schildert es wie folgt:

„Anders als in der Vergangenheit haben wir weiterhin eine große Auswahl an Spielen, die auch noch nach fünf Jahren veröffentlicht werden sollen. Das liegt daran, dass die Nintendo Switch einen so reibungslosen Start hatte, der es uns ermöglicht hat, alle unsere Entwicklungsressourcen auf eine einzige Plattform zu konzentrieren. Die Frage, ob wir in der Lage sein werden, ebenso reibungslos von der Nintendo Switch zur nächsten Hardware-Generation überzugehen, ist jedoch eine große Sorge für uns.

Basierend auf unseren Erfahrungen mit der Wii, dem Nintendo DS und anderer Hardware ist es ganz klar, dass eines der größten Hindernisse darin besteht, den Übergang von einer Hardware zur nächsten so problemlos wie möglich zu machen.“

(Quelle: VGC)