Nach langem Warten steht der DC-Film The Flash endlich kurz vor dem Release – und erfüllt gleich mehrere Fan-Träume. Neben der Rückkehr von Michael Keaton als Batman bietet der Blockbuster laut seinem Regisseur auch einen unfassbaren Cameo-Auftritt.

Dieser Artikel enthält einen Spoiler zu The Flash:

In dem kommenden Superhelden-Blockbuster The Flash werden DC-Helden aus verschiedenen Timelines zusammenfinden – die Trailer haben bereits verraten, dass neben Ben Affleck auch Michael Keaton wieder in das Batman-Kostüm schlüpfen wird. Doch nun wurde der Auftritt eines weiteren DC-Charakters bestätigt. Laut Regisseur Andy Muschietti wird Superman zu sehen sein und dabei von einem ganz besonderen Hollywood-Star verkörpert werden.

The Flash: DC-Cameo ist seit 25 Jahren in der Mache

Superman wird in The Flash einen Cameo-Auftritt erhalten – und dabei wird den Kryptonier niemand Geringeres als Nicolas Cage verkörpern. Dies ist ein ganz besonderer Casting-Moment, da Cage bereits in den 90er Jahren an einem Superman-Projekt beteiligt war. Er hätte den DC-Helden in Superman Lives spielen sollen, ein Film, bei dem Tim Burton als Regisseur eingeplant war.

Schaut euch hier den Trailer zu The Flash an:

The Flash - Trailer 2 Deutsch

Doch die mittlerweile berühmt-berüchtigte Produktion war von chaotischen Problemen geplagt und so wurde der Film nie abgedreht, sondern 1998 eingestampft. Bilder von Nicolas Cage im bereits entworfenen Superman-Kostüm gab es allerdings trotzdem. Nun bekommt Cage endlich die Chance, Clark Kent in einer Live-Verfilmung darzustellen. Regisseur Andy Muschietti hat in einem Interview bestätigt, dass Cages Superman in The Flash einen Cameo-Auftritt bekommen wird – genauere Details wurden aber bisher nicht verraten. (Quelle: Esquire Middle East)

DC erfüllt langgehegten Fan-Traum

Mit dem Cameo-Auftritt dürfte sich nicht nur für den bekennenden Comic-Fan Cage ein Traum erfüllen – auch die DC-Community hat sich diesen Moment lange ausgemalt. Umso schöner, dass es nach 25 Jahren nun endlich geklappt hat. Wie sich der Hollywood-Star in DCs Multiversum-Film schlägt, könnt ihr ab dem Kinostart am 15. Juni 2023 selbst beurteilen.

Auch bei Marvel ist das Multiversum in Aufruhr – allerdings steht das MCU vor einem hausgemachten Problem:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.