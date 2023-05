Faltbare Smartphones gelten als Speerspitze des Machbaren, doch Kunden bleiben zunehmend auf Abstand. Neuen Zahlen zufolge sind die Verkaufszahlen nach einem ersten Hoch drastisch eingebrochen. Samsung steht weiter ganz oben, verkauft aber auch weniger Einheiten.

Falt-Handys: Verkaufszahlen erneut zurückgegangen

Wenn es um faltbare Smartphones geht, haben Kunden so viel Auswahl wie nie zuvor. Samsung und manche China-Hersteller wie Oppo haben vorgelegt, zuletzt betrat auch Google mit seinem Pixel Fold den Ring. Obwohl sich immer mehr Handys in der Mitte knicken lassen, hält sich die Begeisterung der Kunden zunehmend in Grenzen.

Neuen Daten zufolge sind die Verkaufszahlen faltbarer Handys in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Jahresvergleich zurückgegangen. Zwischen Januar und März 2023 wurden weltweit nur noch 2,1 Millionen Einheiten ausgeliefert. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2022 entschieden sich über 6 Millionen Kunden für ein Falt-Smartphone.

Der deutliche Rückgang ist bei allen Herstellern zu beobachten. Samsung kann mit seinen Fold- und Flip-Handys weiter den ersten Platz verteidigen, doch der Marktanteil fiel im ersten Quartal auf 45 Prozent. Oppo liegt mit 21 Prozent auf dem zweiten Platz, wie eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Display Supply Chain Consultants (DSCC) ergeben hat (Quelle: Ross Young bei Twitter).

Bei den Kunden, die sich zuletzt für ein Falt-Handy entschieden haben, steht das Galaxy Z Flip 4 hoch im Kurs. Der Marktanteil soll bei 27 Prozent liegen. Auf dem zweiten Platz ist nicht das Galaxy Z Fold 4 von Samsung zu finden, sondern das Pocket S von Huawei mit 15 Prozent. Das größere Falt-Smartphone von Samsung muss sich mit dem dritten Platz begnügen. Das Oppo Find N2 Flip kommt auf 11 Prozent, das Huawei Mate X3 auf 6 Prozent.

Unser Eindruck zum Galaxy Z Fold 4 und Flip 4:

Samsung: Kommt die nächste Falt-Generation früher?

Gerüchten zufolge plant Samsung, sein Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 etwas früher als gedacht zu veröffentlichen. Möglicherweise werden die beiden Handys schon im Juli 2023 präsentiert. Mit einer Veröffentlichung soll dann am 11. August zu rechnen sein.

