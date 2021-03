VOX baut sein Programm um: Zwei neue Formate im Tagesprogramm sollen den Privatsender weiter nach vorn bringen. Dabei setzt man auf vertraute Themen, die ins Portfolio passen. Für Freunde süßer Leckereien ist auch etwas dabei.

Vox Facts

VOX dreht am Tagesprogramm: Zwei neue Shows starten im April

VOX wird demnächst sein Mittags- bzw. Nachmittagsprogramm umstellen. Dabei setzt der Kölner Sender gleich auf zwei neue Formate, die sich in die Stoßrichtung des Senders mühelos einreihen. Wie man jetzt bekanntgegeben hat, soll mit „4 Mütter reden Klartext“ ein neues Erziehungs- und Familienformat Einzug halten, „Allererste Sahne“ bedient Fans von Food- und vor allem Backshows.

Beide Serien werden ab dem 12. April werktags bei VOX gezeigt. Um 14 Uhr starten die 4 Mütter. In dem Docutainment-Format geben die Frauen Einblick in ihr Familienleben. Je eine Mutter wird pro Folge durch ihren Alltag begleitet. Gemeinsam sehen sich die Teilnehmerinnen diese Einblicke an und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Laut VOX wird leidenschaftlich diskutiert „über ihr Familienleben, die Erziehung der Kinder, die Partnerschaft oder bewegende Familienhintergründe.“

VOX startet eigene Backshow nach Erfolgsrezept

Den ebenfalls einstündigen Sendeplatz ab 16 Uhr übernimmt „Allererste Sahne“, eine neue Backshow, die auf den Erfolg des Sat-1-Formats „Das große Backen“ aufspringen soll. Hier treten wöchentlich 5 Hobbybäcker gegeneinander an, es geht um 2.500 Euro Preisgeld. Der besondere Twist: Gebacken wird ohne Rezept, jeder, der mitmacht, bringt sein Lieblingsbackwerk zum Nacheifern für die anderen mit.

Moderatorin Meltem Kaptan meint: „Bei uns wird komplett ohne Rezept gebacken und jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das Wahnsinn ist.“ Da können die Zuschauer sich also auf ein quirliges Mehlchaos gefasst machen.

Für die neuen Formate müssen alte weichen. So wird um 14 Uhr der Erziehungsklassiker „Mein Kind, Dein Kind“ ersetzt. Um 16 Uhr läuft bisher und noch recht frisch „Salonfähig – Wer macht schöner?“. Beide Sendungen entzieht VOX so wohl zumindest vorläufig das Vertrauen.

Wir sind gespannt, ob die neuen Formate halten, was sie versprechen. Zwischen beiden Neuerungen bleibt Shopping Queen unangetastet. Wer die neuen Formate auf einem neuen Fernseher sehen will, findet Hilfe in unserem Test.