Wann erscheint die PS5 Pro? Insider enttäuscht mit Prognose

Mit Spannung erwarten Fans die Ankündigung der PlayStation 5 Pro, doch das kann sich noch hinziehen, wie ein Insider nun prognostiziert hat.

PS5 Pro: Sony würde sich nicht selbst Konkurrenz machen

Die PlayStation 5 ist jetzt bereits ein paar Jahre auf dem Markt und seit Ende 2023 bietet Sony zusätzlich das Slim-Modell an, das das Unternehmen nicht nur als kleiner, sondern auch als leichter anpreist, obwohl es Experten gibt, die diese Meinung nicht ganz teilen. Viele Fans warten allerdings sehnlichst auf die PS5 Pro, die voraussichtlich nicht nur mehr Grafikleistung, sondern auch mehr Rechenleistung bieten wird. Erste technische Daten sollen bereits geleakt worden sein.

Sony hat allerdings erst vor wenigen Monaten die Slim-Version eingeführt, daher erscheint es unwahrscheinlich, dass sie sich selbst Konkurrenz machen und sofort ein neues Modell ankündigen würden. Diese Ansicht vertritt unter anderem Brancheninsider Tom Henderson, der die Hoffnung vieler zerschlägt, dass Sony die Pro-Version schon bald im Rahmen der CES 2024 vorstellen könnte (Quelle: Tom Henderson@Twitter).

Stattdessen hält er eine Ankündigung gegen Ende des 3. Quartals für wahrscheinlicher und tatsächlich wird die Erwartung einer Markteinführung in der Weihnachtssaison 2024 durch die Aussicht auf hohe Verkaufszahlen verstärkt.

Ein Experte hat es geschafft, die PS5 wirklich handlich zu machen:

Sony verrät, auf welche PS5-Spiele ihr euch freuen könnt

Das Jahr 2024 hat gerade erst begonnen. Das heißt, in den kommenden Monaten werden einige großartige Spiele für die PlayStation 5 erscheinen. Im Rahmen eines Videos präsentiert Sony gleich 19 Stück, die (zeit-)exklusiv für die Konsole erscheinen. Darunter sind Spiele wie Tekken 8, Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth, Prince of Persia: The Lost Crown, The Last of Us Part II Remastered, Dragon's Dogma 2, Silent Hill 2 und viele mehr.

Macht euch einen ersten Eindruck von den kommenden Spielen:

Upcoming Games in 2024 | PS5 Games

