Tesla-Chef Elon Musk wendet sich bei Twitter gegen eine Sendung des ZDF. Frontal21 beleuchtet darin die Hintergründe des Baus von Teslas Gigafactory in Brandenburg. Jetzt werden Vorwürfe von falscher Berichterstattung erhoben. Sogar von Fälschung ist die Rede.

Tesla-Chef wettert gegen das ZDF: Fake-News-Vorwürfe auf Twitter

Am 16. März strahlte das ZDF die Frontal21-Produktion zum Thema „Turbo, Tempo, Tesla – Elon Musk in Brandenburg“ aus. Wenige Tage später stehen Sendung und Sender in der Kritik, befeuert durch einen Tweet vom Tesla-Chef persönlich. Mit „Wow, shame on ZDF Info!“ („Wow, schämt euch, ZDF Info!“) kommentierte Musk den Bericht des englischsprachigen Blogs „Tesmanian“ mit integriertem Onlineshop, der sich hauptsächlich einem Thema widmet: Tesla.

Dieser sowie andere Seiten werfen dem ZDF vor, unlauter berichtet zu haben. Der Beitrag widmete sich unter anderem den seit Monaten immer wieder vorgebrachten Vorwürfen gegen die Tesla Gigafactory wegen befürchteter Wasserknappheit. Die Arbeitsbedingungen seien ebenfalls thematisiert worden. Besonders pikant: Die Fälschung eines Tweets von Musk wird angeprangert. Auf Twitter haben sich den Vorwürfen bereits viele Nutzer angeschlossen.

Wow, shame on ZDF Info! — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Konkret geht es um die teilweise Übersetzung eines Tweets von Musk, die in der Sendung gezeigt wurde. Die deutsche Übersetzung des Ausschnitts hat man in einer Szene mittels Bildbearbeitungssoftware über den Original-Tweet gelegt, sodass dieser nicht mehr sichtbar war – und sich damit wohl der Kritik geöffnet. Ob es gerechtfertigt ist, dem Sender deswegen Fälschung vorzuwerfen, ist fraglich. Auch zu den anderen Themen, wie den Arbeitsbedingungen bei Tesla gibt es mehrere Meinungen. Die Kritiker werfen Frontal21 hier einseitige, ungeprüfte Berichterstattung vor.

Haben die ZDF-Kritiker ihre eigene Agenda?

Dabei sollte aber bedacht werden, wer sich hier gegen die Frontal21-Produktion stellt. Musks eigenes Interesse an positiver Darstellung von Tesla dürfte offensichtlich sein. Aber auch die Blogs „Evobsession“ – hier wurde wohl zuerst berichtet – und „Tesmanian“, auf die Musk per Tweet reagierte, sind Tesla mindestens thematisch verbunden. Ob dort journalistische Sorgfaltspflicht und Neutralität gewahrt werden, ist schwer nachvollziehbar.

Was das aktuelle Medienecho definitiv erneut zeigt, ist welche Macht der Tesla-Chef mit wenigen Worten ausüben kann, welche Wirkung seine Tweets entfalten können. GIGA hat beim ZDF um Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten und wird den Artikel aktualisieren, sobald diese vorliegt.