Geht es nach einem nun veröffentlichten Patentantrag, besitzt Microsoft Pläne, wie Konsolen ohne Laufwerk demnächst Spiele von einer Disc starten könnten. Das alles und mehr erfahrt ihr in den GIGA Insights.

Microsoft-Patent: Disc-Spiele ohne Laufwerk?

Die Themen der Woche:

Spiele werden immer häufiger direkt über das Internet gekauft, heruntergeladen und installiert, Discs immer mehr zu einer Randerscheinung. Dabei besitzt sie einige Vorteile. Etwa, dass man Spiele gebraucht günstiger kaufen kann oder dass in den digitalen Schaufenstern Spiele auch mal depubliziert werden und man manche Titel nur noch gebraucht in Disc-Form bekommt.

Wer in der Vergangenheit also eine physische Sammlung an Xbox-Titeln aufgebaut hat, lässt sich also kaum von den Disc-losen Konsolen begeistern. Eine nun veröffentlichte Patentanmeldung von Microsoft zeigt, wie man auch ohne Disc-Laufwerk diese Titel spielen können soll. Wie genau erklären wir im Video oben.

Apple arbeitet an mehr USB-C-Geräten

Apple-Insider Ming-Chi Kuo hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Pläne von einem USB-C iPhone wohl wieder Fahrt aufnehmen. Aber da soll nicht Schluss sein: Auch anderes Apple-Equipment soll offenbar von Lightning auf USB umsteigen.

Apple plant iPhone mit E-Ink

Und auch an einem iPhone mit E-Ink-Display soll gearbeitet werden. Das Display soll allerdings nicht die bisherigen Displays ersetzen, sondern in einem „faltbaren iPhone“ als Cover-Screen eingesetzt werden.

Fall Guys wird kostenlos

Der große Hype um Fall Guys ist ja durchaus vorüber, trotzdem könnte der Titel demnächst erneut einen Schub neuer Spieler bekommen.

Wie in dieser Woche angekündigt wurde, wird der Titel am 21. Juni Free-to-Play, damit also für viele neue Spieler interessant. Außerdem wird das quirlige Battle Royale auch erstmals auf der Nintendo Switch, sowie der Xbox One und Xbox Series verfügbar sein.

