Chinesische Smartphone-Hersteller gibt es viele. Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus und Co. wollen den europäischen Markt erobern. Mit Lenovo kommt jetzt ein weiterer Hersteller dazu, der bisher eher unter dem Radar flog, jetzt aber immer öfter mit spannenden Produkten auffällt. Ein neues Smartphone könnte für den Durchbruch sorgen.

Lenovo Facts

Lenovo „Halo“ Legion: Gaming-Smartphone mit normalem Design

Xiaomi bietet aktuell das leistungsstärkste Gaming-Smartphone der Welt an. Das Black Shark 4S Pro sieht aber auch aus wie ein Gaming-Smartphone. Das gefällt nicht jedem, dachte sich auch Lenovo und plant mit dem „Halo“ ein High-End-Smartphone der Legion-Gaming-Serie, das aber wie ein normales Handy aussieht. Profi-Leaker Evan Blass hat nicht nur ein Bild veröffentlicht, sondern auch die Spezifikationen:

6,67-Zoll-POLED-Display mit 144 Hz

Snapdragon 8 Gen 1

8/12/16 GB RAM

128/256 GB interner Speicher

50-MP-Triple-Kamera

5.000-mAh-Akku mit 68-Watt-Ladefunktion

Obwohl es sich um ein Gaming-Smartphone handelt, wird es wie ein ganz normales Handy aussehen:

Mit dem neuen Prozessor könnte dieses Lenovo-Smartphone Xiaomi vom Thron stoßen und das schnellste Handy werden – falls es das chinesische Unternehmen darauf anlegt. Oft wird in Benchmarks zwar ein Bestwert erreicht, der bei der tatsächlichen Nutzung nie abgerufen werden kann. Trotzdem wird Lenovo mit diesem Smartphone zeigen, was das Unternehmen wirklich drauf hat. Ein 144-Hz-Display gibt es bei normalen Handys bisher auch kaum. Hier hätte Lenovo also einen großen Vorteil.

Lenovo hat noch viele weitere verrückte Ideen umgesetzt:

Lenovo ThinkPad X1 Fold: Das faltbare Notebook

Lenovo entwickelt besonderes Gaming-Tablet

Neben dem Legion-Smartphone entwickelt Lenovo auch ein Legion-Tablet mit ganz besonderem Display. Es besitzt nämlich ein 21:10-Seitenverhältnis, wodurch mehr vom Spiel angezeigt wird und man dadurch effektiv einen Vorteil hat. Lenovo geht also auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ein, statt einfach nur irgendwelche Neuheiten zu entwickeln, die dann keinen positiven Effekt haben. Damit könnte Lenovo in diesem Jahr einer der interessantesten Hersteller werden – falls die Geräte auch zu uns kommen und nicht nur China vorbehalten bleiben.