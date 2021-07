Xiaomi zeigt sich angriffslustig. Nur wenige Stunden nach der Vorstellung des OnePlus Nord 2 zeigt der chinesische Konkurrent seine Krallen und hat mit dem Poco F3 GT ein Smartphone vorgestellt, das in einigen Punkten besser ausgestattet ist und sogar weniger kostet.

Xiaomi Facts

Xiaomi Poco F3 GT knöpft sich OnePlus Nord 2 vor

So hat sich OnePlus das sicher nicht vorgestellt. Nach der Vorstellung des Nord 2 hat man eigentlich gedacht, dass das Smartphone etwas länger im Fokus bleiben wird. Stattdessen greift Xiaomi an und hat das Poco F3 GT vorgestellt. Dass es sich dabei um einen direkten Konkurrenten zum Nord 2 handelt, ist nicht von der Hand zu weisen, auch wenn Xiaomi damit „Gamerinnen“ und „Gamer“ ansprechen will. Rein von den Spezifikationen und Eigenschaften sind die Ähnlichkeiten aber zu stark.

So kommt das Poco F3 GT genau wie das OnePlus Nord 2 mit einem MediaTek Dimensity 1200 Prozessor und 5G-Modem. Xiaomi hat dem Smartphone aber eine spezielle Kühlung verpasst, damit die hohe Leistung über längere Zeit beim Spielen nutzbar ist. Das Display fällt mit 6,67 Zoll etwas größer aus, dafür gibt es beim Poco 120 Hz und ein AMOLED-Display. OnePlus setzt hier noch auf die 90 Hz vom letzten Jahr. Die 64-MP-Kamera des F3 GT soll mit der 50-MP-Kamera des OnePlus Nord 2 mithalten können. Da wird man aber echte Vergleichstests abwarten müssen. Ansonsten trumpft Xiaomi mit einem größeren 5.065-Wh-Akku auf, der ebenfalls mit 67 Watt aufgeladen werden kann. Das Handy besitzt zudem mit IP53 eine offizielle IP-Zertifizierung. Die fehlt bei OnePlus.

Im Video könnt ihr euch das neue Poco F3 GT von Xiaomi anschauen:

Xiaomi Poco F3 GT günstiger als OnePlus Nord 2

In den ersten zwei Wochen wird das Poco F3 GT von Xiaomi in Indien deutlich günstiger verkauft als das OnePlus Nord 2. Es geht bei 25.999 indischen Rupien los. Doch selbst nach der Aktionszeit steigt der Preis nur auf 26.999 indische Rupien und unterbietet den Konkurrenten damit dauerhaft. OnePlus hat keine Aktion laufen und verlangt für die kleinste Konfiguration ab 27.999 Rupien. Der Preisunterschied ist bei den höheren Speicherkonfigurationen sogar noch größer. Offiziell wurde das Poco F3 GT für Deutschland noch nicht vorgestellt. Wir können aber fast schon sicher davon ausgehen, dass Xiaomi dieses Handy nach Deutschland bringt und OnePlus keine Luft zum Atmen lässt.

