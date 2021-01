Xiaomi gibt sich nicht mit dem Design normaler Smartphones zufrieden und plant eine ganz besondere Optik, die einen echten Mehrwert bieten soll. Schon jetzt sind Bilder aufgetaucht, die aufzeigen, wie ein Xiaomi-Handy der Zukunft aussehen könnte.

Xiaomi Facts

Xiaomi plant neues Slider-Smartphone mit besonderem Display

Während wir gespannt auf die Vorstellung des Xiaomi Mi 11 Pro warten, das im Bereich der Fotografie neue Maßstäbe setzen soll, arbeitet der chinesische Konzern hinter den Kulissen an einem komplett neuen Design für ein zukünftiges Top-Handy. Laut eines Patents, das LetsGoDigital grafisch umgesetzt hat, soll das neue Modell gleich zwei Besonderheiten haben. So will Xiaomi wohl wieder einen Slider-Mechanismus umsetzen, der die Frontkamera versteckt. Schiebt man die Rückseite nach oben, kommt die Kamera zum Vorschein. Zudem soll sich das Display bis auf die Rückseite ziehen und die Hälfte davon bedecken. Wie verrückt so etwas aussehen würde, könnt ihr auf dem nachfolgenden Bild sehen:

Es wäre nicht das erste Mal, dass Xiaomi ein Display bis auf die Rückseite zieht. Damit erweitert der chinesische Konzern den Funktionsumfang und man kann beispielsweise die Hauptkamera auf der Rückseite für Selfies verwenden. Außerdem können so Benachrichtigungen und Ähnliches angezeigt werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wie sinnvoll aber ein Display an der Unterseite eines Smartphones ist, wird sich zeigen müssen. Wenn es auf dem Boden fällt, dürfte es den Aufprall kaum überleben. Xiaomi muss zudem viele Dinge anders verbauen, wie beispielsweise das Mikrofon, die Lautsprecher, den Ladeanschluss und vieles mehr. Trotzdem wäre so ein Smartphone eine interessante Lösung, um etwas Besonderes anzubieten.

Smartphone-Bestseller bei Amazon

Xiaomi hat das neue iPhone geschlagen:

Wann kommt das neue Xiaomi-Handy?

Wie üblich bei solchen Entdeckungen handelt es sich bisher nur um ein Patent, das von LetsGoDigital visualisiert wurde. Ob und wann so ein Xiaomi-Handy auf den Markt kommt, steht damit in den Sternen. Um den Markt etwas aufzulockern, wäre so ein Design aber tatsächlich sehr willkommen.