Zelda: Echoes of Wisdom – Nintendo haut spontan neuen Trailer raus

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – ein Besuch in Hyrule

Knapp anderthalb Monate vor dem Verkaufsstart von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat Nintendo einen zweiten Trailer für das spannende Abenteuer der Prinzessin von Hyrule veröffentlicht, in dem es massig Gameplay zu sehen gibt. Anschauen könnt ihr euch das Video direkt oben im Artikel.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Trailer zeigt neue Mechaniken

Ende Juni zeigte Nintendo erstmals Szenen aus dem wahrscheinlich letzten Zelda-Spiel für die Nintendo Switch. Und das hat es in sich! Denn als Spieler könnt ihr endlich in die Rolle der namensgebenden Prinzessin schlüpfen und müsst dieses Mal anscheinend Link aus der Patsche helfen. Nun hat Nintendo ein zweites Gameplay-Video veröffentlicht, das nicht nur verrät, welche unterschiedlichen Orte ihr im Spiel besuchen werdet, sondern auch einige weitere Gameplay-Mechaniken enthüllt.

So könnt ihr auf eurer Reise etwa zahlreiche Nebenquests annehmen und abschließen, um den Einwohnern Hyrules aus der Patsche zu helfen und eine angemessene Belohnung einzustreichen. Den Überblick behaltet ihr durch einen simplen Blick in euer Questlog, das Spielern von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bekannt vorkommen dürfte.

Haupt- und Nebenaufgaben könnt ihr euch jederzeit im Questlog anschauen. (Bildquelle: Nintendo)

Außerdem könnt ihr bei eurer Reise durch die Oberwelt etliche Schnellreisepunkte – im Spiel Wegfreunde genannt – freischalten. Sind diese erstmal aktiviert, könnt ihr euch jederzeit zu ihnen teleportieren, um eure Reise zu beschleunigen.

Apropos „beschleunigen“: Wer etwas zügiger auf der Oberwelt unterwegs sein will, kann auch auf Pferden reiten. Habt ihr erstmal das Karotten-Echo freigeschaltet, könnt ihr zudem jederzeit aus dem Nichts ein Pferd anlocken, um darauf aufzusatteln.

Zu Pferd könnt ihr Hyrule noch schneller erkunden. (Bildquelle: Nintendo)

Mit „Einklang“ lässt euch Zelda richtig kreativ werden

Das eigentliche Highlight des Videos zeigt Nintendo aber erst zum Schluss: die neue Fähigkeit Einklang. Mit dieser könnt ihr etwa große Objekte aus dem Weg räumen. Benutzt ihr Einklang, werden eure Bewegungen auf das von euch markierte Objekt übertragen. Geht ihr also drei Schritte nach links, bewegt sich auch das Objekt nach links, usw.

Die Fähigkeit kann auch umgedreht werden. Hängt ihr euch etwa mit Einklang an einen Vogel und kehrt die Mechanik um, klettet ihr euch an das Federvieh und fliegt mit ihm durch die Lüfte. Das funktioniert auch bei sich bewegenden Plattformen, die ihr normalerweise nicht erreichen würdet.

Einfach per Einklang an die sich bewegende Plattform heften und schon könnt ihr den großen Abgrund überwinden. (Bildquelle: Nintendo)

Mit anderen Worten: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lässt euch Probleme wahrscheinlich auf richtig kreative Art und Weise angehen. Fans von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom werden das zu schätzen wissen. Denn die Tatsache, dass man als Spieler problemlos für eine Aufgabe seine ganz eigene Lösung finden konnte, ist eine der größten Stärke der beiden Spiele.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint voraussichtlich am 26. September 2024 exklusiv für die Nintendo Switch.

