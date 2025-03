Apple-Event Juni 2025: Mehr als nur das neue iPhone-System

Noch hat Apple sich nicht offiziell geäußert, doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der iPhone-Hersteller in den nächsten Wochen die WWDC ankündigt. Doch was werden wir auf Apples Entwicklerkonferenz zu sehen bekommen? Wohl eine ganze Menge mehr als nur das neue iOS 19.

WWDC 2025: Wann Apple das neue iPhone-System enthüllt

Die Kollegen von 9to5Mac spekulieren momentan über die diesjährige WWDC (Worldwide Developers Conference). Apples hauseigene Konferenz für registrierte Entwickler ist nämlich auch für Nutzerinnen und Nutzer ein Event von Interesse, zeigt der Hersteller doch regelmäßig neben den neuen Betriebssystemen auch neue Hardware. Doch wann findet die WWDC 2025 eigentlich statt?

Eine Antwort darauf schuldet uns Apple noch. In den letzten vier Jahren verriet das Unternehmen das Datum der Entwicklerkonferenz zwischen Ende März und Anfang April. So lange müssen wir wohl auch 2025 auf eine Terminankündigung warten. Normalerweise findet die WWDC dann in der ersten oder zweiten Juniwoche statt – 2023 beispielsweise vom 5. bis 9. Juni und letztes Jahr vom 10. bis 14. Juni. Allerdings könnte es in diesem Jahr auch eine Verzögerung geben, zumindest hält Chance Miller von 9to5Mac dies für möglich.

Er gibt zu bedenken: „Die wichtigsten Updates für Siri werden voraussichtlich erst mit iOS 18.5 im Mai oder Juni erscheinen. Wird Apple die WWDC ein paar Wochen nach hinten verschieben, um die fortgesetzte Entwicklungsarbeit an iOS 18 zu ermöglichen? Es würde mich nicht überraschen.“

Apple könnte also mit einer jahrelangen Tradition brechen, doch im Moment ist dies nur die Spekulation eines einzelnen Redakteurs. Solange sich diese Annahme nicht bestätigt, gehen wir weiterhin von einem Termin im Juni aus.

Im Fokus von Apples Entwicklerkonferenz

Im Mittelpunkt der WWDC 2025 steht Bloomberg zufolge erneut „Apple Intelligence“ sowie eine überarbeitete Version von Siri. Basierend auf Large Language Models (LLMs) soll das neue Siri deutlich natürlicher agieren – ähnlich wie ChatGPT oder Googles Gemini. Heißt konkret: smartere Konversationen, bessere Kontextverarbeitung und vermutlich ein stärkerer Fokus auf Datenschutz als bei der Konkurrenz.

Auch optisch könnte iOS 19 frischen Wind mitbringen. Berichten zufolge lässt sich Apple vom Design von visionOS inspirieren, was sich besonders in der Kamera-App bemerkbar machen könnte. Diese soll das größte Redesign ihrer Geschichte erhalten. Ob sich Apple hier an den eleganten Transparenzeffekten von visionOS orientiert oder ganz neue Wege geht, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Das Interface von iOS 19 dürfte moderner und intuitiver werden.

Doch nicht alles kommt sofort. Bloomberg berichtet, dass Apple bereits eine Vielzahl neuer Features auf 2026 verschoben hat – ein klares Zeichen dafür, dass einige der spannendsten Funktionen erst mit späteren iOS-19-Updates nachgereicht werden. Neben iOS 19 dürfen sich Nutzer aber auch auf Updates für iPadOS 19, macOS 16, visionOS 3, watchOS 12 und tvOS 19 freuen.

Neue Hardware auf der WWDC

Doch was ist mit neuer Hardware? Die gab es auf der Entwicklerkonferenz immer wieder zu sehen. Eine Aktualisierung des MacBook Air mit dem neuen M4-Chip dürfte noch vor der WWDC erfolgen. Bleiben noch mögliche Updates für den Mac Studio und den Mac Pro. Für beide Desktop-Rechner schuldet uns Apple noch leistungsstärkere Varianten des M4. Die WWDC wäre sicherlich der perfekte Ort für eine entsprechende Präsentation.

Das gab es im letzten Jahr auf der WWDC zu sehen:

