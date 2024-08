„Baba“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Soziale Medien wie X, Instagram und TikTok sind voll mit Begriffen aus der Jugendsprache, die man nicht alle verstehen kann. Immer wieder stößt man zum Beispiel auf das Wort „Baba“. Was soll das bedeuten?

Je nach Kontext kann „Baba“ etwas anderes heißen. Es geht meistens entweder auf ein türkisches Wort oder auf einen kindersprachlichen Ausdruck zurück.

Anzeige

Was versteht man unter „Baba“?

„Baba“ stammt aus der türkischen Sprache und heißt dort „Vater“ oder „Großvater“. Das gilt auch für den arabischen und persischen Sprachraum. In der Jugendsprache wird es aber selten mit dieser Bedeutung verwendet. Stattdessen ist es als Slang-Begriff ein Adjektiv, mit dem man Sachen und Handlungen positiv beschreiben kann. Es ist dann so ähnlich wie „super“, „toll“ oder „gut“ zu verstehen. Schreibt also jemand „du bist echt baba“, ist das als normalerweise als Kompliment im Sinne von „du bist echt cool/hübsch“ zu verstehen.

Anzeige

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Es stecken aber auch andere Bedeutungen in dem Wort. In anderem Kontext kann es also auch das heißen:

Im Polnischen und in anderen slawischen Sprache ist „Baba“ eine umgangssprachliche Bezeichnung für „ Oma “ oder „ Großmutter “. Bekannt sind zum Beispiel die Hexengestalt „Baba Jaga“ (auch „Yaga“) und die Hellseherin „ Baba Wanga “

“ oder „ “. Bekannt sind zum Beispiel die Hexengestalt „Baba Jaga“ (auch „Yaga“) und die Hellseherin „ “ „Baba“ kann auch eine abwertende Bedeutung haben. Eine gängige Beleidigung in Polen ist zum Beispiel „ stara baba “, auf Deutsch „das alte Weib“.

“, auf Deutsch „das alte Weib“. Manche Eltern sagen auch zu ihren Kleinkindern „Baba“. Dann bedeutet es so viel wie „Pfui“ und ist ein Ausdruck, mit dem Vermeidung vom Kind gefordert wird. „Baba“ wird zum Beispiel zu Kleinkindern gesagt, wenn sie etwas Ekliges unterlassen sollen.

Anzeige

Was ist ein „Baba“ noch?

In der Jugendsprache steht „Baba“ meistens entweder für etwas Gutes und Starkes oder für eine Autoritätsperson. Das muss nicht zwingend der eigene Vater sein, sondern kann zum Beispiel auch für den Anführer einer Gruppe stehen, wie der ähnlich klingende Ausdruck „Babo“. Das Wort ist auch in vielen Deutsch-Rap-Texten zu hören, etwa in diesen Tracks:

„Nur du bist der Baba", H-A-F-T macht viel Geld.“ („Nur du bist der Baba“ von Haftbefehl)

„Mein Baba hat einen starken Rücken. Der schleppt viel mit sich rum bei Nacht.“ („Baba“ von Apsilon)

„Baba. Ich bleib' mit dir bis morgen wach, bis du wieder schlafen kannst. Du bist einfach niе angekommen. Baba, Baba.“ („Baba“ von ELIF)

„Zu baba für euch Picos und Lauchs. Dick Druck und ich spitte es raus, zu schwach für mich“ („Zu Baba“ von Azad)

Anzeige

Es gibt viele weitere Ausdrücke aus dem Türkischen, die es in die deutsche Umgangssprache geschafft haben, zum Beispiel „Tschüsch“, „Abi“, „Moruk“ oder „Hayde“.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.