„Demure“: Was steckt wirklich hinter dem TikTok-Trend?

Gefühlt vergeht keine Woche, ohne neuen TikTok-Trend. Seit Ende August 2024 heißt es in vielen Videos „very demure, very mindful“. Was steckt hinter dem „demure“-Trend?

„Demure“ ist ein englisches Wort und bedeutet übersetzt „schüchtern“, „zurückhaltend“ oder auch „nüchtern“, „spröde“. In vielen TikTokt-Videos zeigen sich Creators in einem bescheidenen Kleidungs- oder Make-Up-Stil und einer zurückhaltenden Art. Dahinter steckt aber noch mehr?

„Very demure, very mindful“: Bedeutung und Ursprung

Der Trend „demure“ auf TikTok bezieht sich auf eine Ästhetik und Verhaltensweise, die Zurückhaltung, Bescheidenheit und Eleganz betont.

„Very demure, very mindful“: Das bedeutet der TIkTok-Trend!

Der „Demure“-Trend geht auf die TikTok-Erstellerin Jools Lebron zurück. In einem Video erklärt sie, wie sie sich auf die Arbeit vorbereitet, nämlich „very demure, very mindful“, also sehr sittlich und bescheiden. Das Original-Video seht ihr hier:

Auf den ersten Blick ist das Video also so zu verstehen, dass Frauen sich möglichst zurückhaltend und brav zeigen sollen. Dabei zeigt sie jedoch, dass das ironisch gemeint ist, schließlich erläutert die Video-Erstellerin anschließend ihr Make-Up, ihre Frisur und sie gibt an, ein „Viral Vanilla“-Parfüm zu tragen.

Demure vs. Brat Girl Summer

Mit ihrem Video zeigt Lebron in zynischer Form, welche gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen im Alltag gestellt werden und dass ein zurückhaltendes Auftreten keineswegs selbstverständlich ist. Im Anschluss an das Video hat Lebron weitere ähnliche Inhalte produziert, bei denen sie sich zwar laut ihren Aussagen demütig und zurückhaltend gibt, sich gleichzeitig aber in abgehobenen Situationen befindet wie einem Flugzeug-Boarding oder auf einer Drag-Show. Im Nachgang wurden die Begriffe „demure“, „delightful“ und ähnliche Worte von anderen Videoerstellern bei TikTok aufgegriffen, die dort ebenfalls achtsame Tätigkeiten in ironischer Art und Weise zeigen. Der „Demure“-Trend ist eine Antwort auf den „Brat Girl Summer“. Hier wollen Frauen also eher nicht im Mittelpunkt stehen, zeigen aber gleichzeitig, welche Rollenerwartungen es an sie gibt.

Auf TikTok manifestiert sich dieser Trend durch eine bestimmte Art der Präsentation, die oft klassische und zeitlose Mode, dezentes Make-up und eine eher sanfte, unaufdringliche Art der Selbstinszenierung umfasst.

Menschen, die diesem Trend folgen, legen Wert auf subtile Eleganz und eine ruhige, gelassene Ausstrahlung. Dies steht im Gegensatz zu lauten, auffälligen und extravaganten Trends, die ebenfalls auf der Plattform präsent sind. „Demure“ ist eine bewusste Entscheidung für eine ästhetische und persönliche Zurückhaltung, die oft als erfrischend und authentisch wahrgenommen wird.

