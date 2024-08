„Lahlulli“: Was bedeutet das? (TikTok, Jugendsprache)

In sozialen Medien hört und liest man ständig neue Wörter. Vor allem bei Tiktok, aber auch X (früher Twitter) oder Instagram wird in manchen Kreisen das Wort „Lahlulli“ verwendet. Was bedeutet das?

Der Begriff kommt in Sätzen wie solchen vor: „Hier einen Lahlulli?“, „Nach Lahlulli bin ich müde“ oder „Lahlulli um 17:00 Uhr“. Es gibt verschiedene Schreibweisen. So findet man das Wort auch in Formen wie „lahluli“ oder „lalulli“.

„Lahlulli“: Bedeutung in der Jugendsprache

„Lahlulli“ bedeutet „Joint“. Man meint damit also in der Regel eine Cannabis-Zigarette, umgangssprachlich „Gras“. In entsprechenden Kreisen gibt es für die Droge verschiedene Umschreibungen. Neben „Lahlulli“ werden auch Begriffe wie „Sportlerzigarette“, „Bubatz“ oder „Jibbit“ verwendet. Es kann sowohl für die Zigarette als auch für die Handlung, also das „Kiffen“ eingesetzt werden.

Besonders bekannt wurde das Wort durch den Creator „Mois“, der in seinen Videos ständig von „Lahlulli“ redet (bei TikTok ansehen). Dabei spricht er es mit einem arabischen Akzent aus, also mit „ch“-Laut („Lach“-„Lulli“).

„Lahlulli“: Bedeutung und Beispiele

Ende August wurde die Aufnahme von rund 3.000 neuen Wörtern in den Duden verkündet. Bei X kursiert ein Bild, das angeblich auch die Neuaufnahme von „Lahlulli“ neben Begriffen wie „Skibidi“, „Talahon“, „Daubnern“ oder auch „Deutschlandticket“ in das Standardwerk der Deutschen Rechtschreibung zeigt. Beim genauen Hinsehen erkennt man aber, dass es sich lediglich um ein Meme handelt.

Einige Beispiele für die Verwendung des Worts bei TikTok und X (früher Twitter):

