Bitte nicht, YouTube: Neues Feature wird alles nur noch schlimmer machen

YouTube arbeitet an einem neuen Feature, das besonders aktive Zuschauer in Live-Chats mit fragwürdigen Abzeichen belohnen soll – doch noch mehr Masse statt Klasse bei den Kommentaren löst kein Problem, sondern nervt einfach nur.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

YouTube testet Leaderboards für Live-Stream-Kommentare

Pssst… wenn ihr ganz leise seid, dann könnt ihr sie vielleicht hören. Tausende und abertausende Menschen, die exakt jetzt gerade ihre Meinung in der Kommentarspalte eines Live-Streams auf YouTube kundtun. Für Sekundenbruchteile blinken ihre Gefühle am Bildschirmrand kurz auf, um dann von dem Tsunami anderer Ansichten verschluckt zu werden.

Sie hauen in die Tasten, schreien ihre Gedanken in die unendliche Online-Leere heraus, bekennen tiefste Emotionen für Menschen, die sie nie getroffen haben und verlieren sich dabei leider typischerweise irgendwann in sexistischen oder rassistischen Hasstiraden.

Immerhin hat zum Glück nichts davon Bestand, alles versinkt in Windeseile in dem Morast des modernen Internets, den Bots ziel- und sinnlos im Stechschritt patrouillieren und dabei Selbstgespräche führen.

YouTube sieht in dem ohnehin schon volatilen Live-Chat-Feature nun wohl Optimierungsbedarf. Es braucht mehr Engagement! Dafür soll ein Leaderboard sorgen, das die aktivsten Zuschauer mit einem virtuellen Abzeichen belohnt – wie hat das Internet vor dieser revolutionären Idee überhaupt existiert? Der Test läuft aktuell, ob sich das Feature durchsetzen wird, ist noch nicht klar. (Quelle: Google)

Neues YouTube-Feature wird Live-Streams noch schlimmer machen

Als ich eine Live-Chat auf YouTube das letzte Mal Beachtung geschenkt habe, wurde Nintendo von seiner eigenen Community tausendfach mit der Forderung „Drop the price“ zugespammt – was ich zugegebenermaßen sowohl unterhaltsam als auch gerechtfertigt fand, denn Mario Kart World ist zu teuer.

Diese Mob-Mentalität in der Kommentarspalte verliert online allerdings ziemlich schnell an Mehrwert – und in den oft völlig überlaufenen und inhaltslosen Live-Chats braucht es vieles, aber nicht noch mehr leeres Engagement.

Wenn YouTube jetzt noch einen neuen Anreiz für mehr Spam in den Kommentaren liefert – und sei er noch so mickrig – dann verliert der Live-Chat völlig seine Nutzbarkeit. Am Ende wird er somit schlicht zu einem Feature, das ich bei einem Stream sofort schließe und ignoriere, während die Bots weiter ihre Kreise ziehen und sich leise Geschichten vom Ende der Zeit erzählen.