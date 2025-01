Deutsche Bahn startet in neue Tarifverhandlungen: Drohen jetzt wieder Streiks und Zugausfälle?

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt mit der Deutschen Bahn über höhere Löhne. Wenn es auch nicht die angriffslustige GDL ist, bangen Kunden um mögliche Auswirkungen auf den Fahrplan. Sie dürften sich – bisher – in Grenzen halten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

EVG will mehr Lohn – Deutsche Bahn mit Angeboten

Die EVG will für rund 192.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn mehr Netto herausholen. Mindestens 7,6 Prozent mehr Lohn wollen die Gewerkschaftler von der Bahn erstreiten sowie ein zusätzliches Plus von 2,6 Prozent als Zuschlag für Schichtarbeiter, die einer besonderen Belastung ausgesetzt sind.

Anzeige

Zu Beginn hat die Bahn ein eigenes Angebot vorgelegt: 4 Prozent mehr in zwei Schritten, dazu das geforderte Plus für Schichtarbeiter. Es soll allerdings erst ab 2027 gezahlt werden. Die Bahn wolle nach eigenen Angaben „ein klares Signal setzen für eine zügige Lösung“. Der Vertrag soll demnach bis 2028 gelten.

Die EVG sieht im ersten Aufschlag der Bahn zumindest gute Zeichen, weil der Zusatz für Schichtarbeiter derzeit nicht strittig ist. Für die lange Laufzeit sei ein allgemeines Plus von 4 Prozent jedoch zu niedrig, heißt es. Neben der allgemeinen Lohnerhöhung will die EVG einen höheren Mietkostenzuschuss von 80 Prozent aushandeln sowie einen Bonus ausschließlich für Gewerkschaftsmitglieder. Sie sollen 500 Euro extra erhalten (Quelle: MDR).

Anzeige

Müssen Bahnkunden mit Streik und Zugausfällen rechnen?

Zumindest derzeit sind Auswirkungen der Tarifverhandlungen auf den Fahrplan der DB nicht zu erwarten. Beide Seiten wollen vor Ende der sogenannten Friedenspflicht – der Periode, in der nicht gestreikt wird – zu einer Einigung kommen. Das wäre bis Ende März, wenn der aktuelle Tarifvertrag ausläuft.

Anzeige

Doch Ergebnisse will man eigentlich sogar noch früher liefern: vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Die neu gewählte Regierung dürfte sich dann auch mit der Finanzierung oder sogar der allgemeinen Zukunft der DB auseinandersetzen. Die Angestellten und wohl auch die Verantwortlichen bei der Bahn wollen diesen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor in ihrer Verhandlungen offenbar ausschließen.

Mit Streiks durch EVG-Verhandlungen ist daher nicht zu rechnen – wobei unklar ist, ob es bei der derzeit entspannten Situation bleibt. Als besonders streikfreudig gilt aber ohnehin die lautere, wenn auch weit kleinere Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL).

Ob die Züge fahren oder nicht, auf den DB Navigator kann heute kaum ein Bahnkunde mehr verzichten:

DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.