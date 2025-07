DHL-App schaltet endlich das Licht aus – ich bin der Post so dankbar

Jetzt wird es zappenduster in der App – zumindest, wenn ihr wollt.

Die „Post & DHL“-App unterstützt jetzt ein dunkles Design. Wer in den Systemeinstellungen seines Handys den Dunkelmodus aktiviert hat, kriegt die App ab sofort in Schwarz zu sehen.

Dark Mode für die „Post & DHL“-App

Die App von Post und DHL erstrahlt in neuem Glanz. Bislang mussten sich Smartphone-Nutzer mit einem hellen Design zufriedengeben, was vor allem nachts oder bei niedriger Beleuchtung stören kann. Damit ist jetzt Schluss – der Dunkelmodus ist endlich da:

Links das helle, rechts das dunkle Design der „DHL & Post“-App. (© Screenshot GIGA)

Wer den Dunkelmodus in der App nutzen will, muss dafür keine Einstellungen im Programm selbst vornehmen. Ob die Benutzeroberfläche hell oder dunkel erstrahlt, richtet sich nach dem ausgewählten Darstellungsmodus eures Smartphones.

Habt ihr in den Anzeigeeinstellungen die helle Version aktiviert, dominiert auch in der App von DHL und Post die Farbe Weiß. Wechselt ihr hingegen auf den Dunkelmodus, dominieren dunkle Grautöne. Die Darstellung der in der App unten eingeblendeten Banderole bleibt jedoch unverändert.

Eine nette Ergänzung für die App Da ich des Öfteren Produkte online bestelle und an eine Packstation in meiner Nähe schicken lasse, nutze ich die App von DHL und Post regelmäßig. Als Verfechter von Dark Modes – weil sie unter anderem auch die Akkulaufzeit von OLED-Geräten verlängern können – war es mir bisher immer ein Dorn im Auge, dass diese App bislang keinen hatte. Ein Glück sind diese Zeiten jetzt vorbei! Eine kleine Änderung würde ich mir aber dennoch wünschen: die Möglichkeit, das gewählte Design direkt in der App unabhängig von den Systemeinstellungen ändern zu können. Es gibt bestimmt ein paar Nutzer, die zwar den Dark Mode auf dem Handy aktiviert, sich inzwischen aber derart an das helle Design der App gewöhnt haben, dass sie diese Änderung vor den Kopf stößt. Robert Kohlick

