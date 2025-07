Google pfuscht in Gmail an euren Nachrichten herum

Gmail macht sich an euren E-Mails zu schaffen – oft, ohne dass ihr es überhaupt mitbekommt.

Gmail ist der weltweit beliebteste E-Mail-Dienst, mit mehr als 1 Milliarde Abonnenten. Wenn das Programm, genauer die Übersetzungs-KI, dabei in die Inhalte eingreift, betreffen Fehler viele Nutzerinnen und Nutzer – und genau das geschieht seit Wochen.

Gmail schreibt Mails um – Google muss handeln

Das Problem ist unseren Kollegen von T-Online aufgefallen: In deren Newslettern fanden sich auf einmal Tippfehler, sinnfreie Wortverwirrungen – schlimm genug – und zu allem Überfluss auch noch schlicht falsche Informationen. Fake News im schlimmsten Sinn, denn weder beim Absender noch beim Empfänger der Mails ist das Problem zunächst ersichtlich gewesen.

Ging auf der einen Seite der korrekte Text auf die Reise per Mail, landet auf der anderen eine entstellte Version. War etwa in einigen Beispielen im Originaltext von T-Online die Rede von der israelischen Armee, veränderte Googles Mailprogramm den Sinn komplett, indem es stattdessen von der ukrainischen Armee schrieb. Wie kann so etwas passieren?

Googles KI-Übersetzung produziert Fehler am laufenden Band

Tage und Wochen der Fehlersuche führten letztlich zum Ergebnis: Die teilweise extremen Veränderungen sind Übersetzungsfehler seitens Google. Es ist zwar gar keine Übersetzung nötig, wenn Mailtexte und Zielsprache beim Empfänger identisch sind. Doch Gmail machte den Fehler, Code in den Mails als Textinhalt zu erkennen.

Gecodet wird mit Englisch. In der Folge wurde deutscher Text als englischer erkannt und falsch wieder zurück ins Deutsche übersetzt. Besonders auffällig war das bei T-Online in einem Beispiel, in dem davon die Rede war, dass Trump und die US-Regierung ein „Ass im Ärmel“ hätten. Gmail erkannte nicht das deutsche Wort Ass, sondern das englische „ass“ – und bei den Newsletter-Abonnenten von T-Online hatte Trump plötzlich „einen Arsch im Ärmel“.

Während dieses Beispiel immerhin noch einen gewissen Witz hat, sind Änderungen der Nationalitäten von ganzen Armeen potenziell vollkommen irreführend, sogar gefährlich. Laut T-Online beschränkt sich das Übersetzungschaos nicht nur auf deren Texte und nicht nur auf deutsche Anbieter. Es tritt vielmehr weltweit auf, in mehreren Sprachen und nicht nur in Newslettern, sondern kann auch private Mails betreffen.

Gmail-Übersetzung deaktivieren: So geht’s

Google hingegen spricht von wenigen Fällen. Außerdem habe man das Problem in Teilen bereits behoben. Manche Fehler treten laut T-Online nicht mehr auf, andere wurden nicht korrigiert. Google soll weiter an dem Übersetzungsproblem arbeiten und dafür größere Updates für alle betroffenen Programme und Apps vorbereiten.

Mit den Aktualisierungen ist jedoch erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Bis dahin schadet es also nicht, noch etwas genauer hinzusehen, wenn ihr per Gmail unerwartete Nachrichten zu sehen bekommt – oder die automatische Übersetzung direkt zu deaktivieren. Dafür geht ihr so vor:

Öffnet eine beliebige Mail in Gmail. Unter der Adresszeile findet ihr das Feld „Zielsprache“. In der Regel ist hier „Deutsch“ vorausgewählt. Ein Klick auf das Feld und ihr könnt über das Zahnrad-Symbol zu den Einstellungen gelangen. Wählt hier für die Sprachkombination „Deutsch – Englisch“ die Option „Englisch nicht mehr übersetzen“.

Wer damit leben kann, englische Mails im Original zu lesen und auf die Übersetzung zu verzichten, kann den Fehler so umgehen, bis Google eine permanente Lösung anbietet.

