Google Wallet: Ticket teilen & weiterleiten – so geht es

Im Google Wallet lassen sich Tickets für Reisen, Kinobesuche und mehr auf dem Smartphone speichern. Wie kann man diese Tickets an andere weiterleiten?

Ticket mit Google Wallet teilen

Manchmal hat man ein Ticket in der Wallet-App gespeichert, dass man selbst nicht mehr nutzen kann. Für solche Fälle gibt es eine Funktion direkt in der Wallet-App. Es gibt aber Einschränkungen:

Bei vielen Tickets gibt es die Option, sie direkt in der Google-Wallet-App an andere weiterzugeben. Öffnet dafür das entsprechende digitale Ticket im Google-Wallet. Oben findet ihr den „Teilen“-Button. Es handelt sich um das Symbol mit den drei Punkten, die miteinander verbunden sind. Einmal angetippt wird ein pay.google.com-Link erstellt. Zudem seht ihr einige installierte Apps, über die ihr den Link weitergeben könnt. Schickt den pay.google.com-Link mit der App eurer Wahl weiter. Ihr könnt dafür zum Beispiel die E-Mail-App oder WhatsApp nutzen. Der Empfänger benötigt Google Wallet. Wird der empfangene Link angetippt, lässt sich das Ticket zur anderen Wallet hinzufügen.

Seht ihr diesen Button, könnt ihr das Ticket direkt in der Wallet-App mit anderen teilen. (© Screenshot GIGA)

Wird der Link nicht mit einem Android-Smartphone, sondern im Browser am PC oder mit einem iPhone geöffnet, wird die Web-Version des Tickets geöffnet.

Karten ohne Google Wallet weiterleiten

Ob ein Ticket geteilt werden kann, legen Betreiber selbst fest. Es kann also sein, dass ihr den „Teilen“-Button bei euch nicht findet. Habt ihr das Ticket geteilt, lässt sich der Vorgang nicht rückgängig machen. Ihr könnt es also nicht zurückholen und der Empfänger könnte es an weitere Nutzer weiterleiten.

Gibt es die Option zum Weiterleiten nicht, stehen einige alternative Wege bereit:

Leitet die E-Mail oder andere Nachricht weiter, aus der ihr das Wallet-Ticket erstellt habt. Der Empfänger kann sich die Google-Wallet-Version dann daraus erstellen.

oder andere Nachricht weiter, aus der ihr das Wallet-Ticket erstellt habt. Der Empfänger kann sich die Google-Wallet-Version dann daraus erstellen. In vielen Fällen reicht der QR-Code für den Einlass. Ihr müsst also gar nicht das Ticket in Google Wallet weiterleiten, sondern erstellt einfach einen Screenshot, den ihr dann weiterschickt. So könnt ihr das Wallet-Ticket auch an iPhone-Nutzer weitergeben. Der QR-Code kann am Zielgerät dann wieder zur Wallet-App hinzugefügt werden.

