Laptop entsorgen: So geht's kostenlos

Alte Elektronik-Geräte wie Laptops dürfen nicht einfach so in den Hausmüll geworfen werden. Wo und wie ihr Notebooks und Laptop-Akkus richtig und kostenlos entsorgt, erklären wir hier.

In der Regel ist die Abgabe von alten Laptops und Akkus an den entsprechenden Sammelstellen kostenlos. Es kann aber je nach Region auch eine kleine Gebühr anfallen.

Alten Laptop entsorgen: Wo und wie?

Laptops dürfen wie Handys nicht in den Hausmüll geworfen werden. Ihr könnt alte Notebooks stattdessen beim örtlichen Wertstoffhof oder bei kommunalen Sammelstellen entsorgen.

Hersteller und Läden nehmen kleinere Geräte meistens mit einer Kantenlänge bis 25 Zentimetern kostenlos zurück. Bei größeren Geräten gilt das in der Regel nur, wenn ihr gleichzeitig ein neues Gerät kauft. Fragt bei dem entsprechenden am besten vorher (telefonisch) nach.

könnt ihr diesen beispielsweise auch auf eBay oder Kleinanzeigen verkaufen Je nach Modell ist dieser vielleicht . Dies gilt besonders für alte IBM/Lenovo Thinkpads. Alternativ kann man viele alte Laptops auch mit einem Linux-Betriebssystemen wie Linux Mint weiternutzen.

Erst Daten sichern

Falls ihr noch vertrauenswürdige oder private Daten auf dem Gerät gespeichert habt, solltet ihr diese vorher sichern. Danach ist es sinnvoll, die Festplatte entweder auszubauen, um sie weiter zu verwenden oder sie zu zerstören, damit die Daten von anderen nicht wiederhergestellt werden können.

Dann Festplatte überschreiben/zerstören

Bevor ihr euren alten Laptop wegschmeißt, solltet ihr sicherstellen, dass darauf keine privaten Daten mehr vorhanden sind. Entweder ihr überschreibt eure Festplatte mehrmals oder ihr zerstört sie mit einem Hammer oder einem Magneten. Eine einfache Formatierung, das Löschen des Papierkorbs oder das Zurücksetzen des Laptops auf Werkseinstellungen genügt meistens nicht. Das gilt besonders für die älteren Festplatten (SSDs sind hier nicht gemeint). Ansonsten könnten Technikprofis noch private Bilder oder Daten vom alten Rechner wiederherstellen.

Laptop-Akku entsorgen

Bei Laptop-Akkus gilt das gleiche wie für die Laptops selbst: Auch sie entsorgt ihr fachgerecht beim örtlichen Wertstoffhof oder bei kommunalen Sammelstellen. Denn Akkus enthalten giftige Stoffe wie Quecksilber und Blei und dürfen daher wie Batterien nicht in den gewöhnlichen Hausmüll geworfen werden. Im besten Fall werden die Rohstoffe dann extrahiert und können wiederverwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Isoliert die Akku-Kontakte mit Klebeband, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Gebt beschädigte, aufgeblähte oder undichte Akkus in einen oder mehrere Plastikbeutel, um sie so luftdicht wie möglich zu transportieren. Außerdem solltet ihr nicht die Luft in unmittelbarer Nähe einatmen. Denn bereits geringe Mengen austretendes Quecksilber reichen aus, um starke Verletzungen am Gehirn und dem zentralen Nervensystem zu bewirken. Informiert außerdem die Mitarbeiter an der Entsorgungsstelle. Gleiches gilt übrigens für kaputte Energiesparlampen, die ebenfalls Quecksilber enthalten können.

Recycling

An folgenden Stellen dürft ihr Laptop-Akkus entsorgen:

Wertstoffhöfe und Deponien in Städten.

in Städten. Fach- und Drogeriemärkte nehmen alte Laptop-Akkus kostenlos zurück.

nehmen alte Laptop-Akkus kostenlos zurück. Giftmobile gibt es in einigen Regionen, bei denen ihr kostenlos alte Akkus abgeben könnt.

gibt es in einigen Regionen, bei denen ihr kostenlos alte Akkus abgeben könnt. Hersteller bieten oft Rücknahmen von Akkus oder Akkutauschprogramme an (gegen Gebühr).

