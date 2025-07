Mausrad geht nicht und Maus scrollt nicht? Hilfe und Lösungen

Moderne Computer-Mäuse verfügen über ein Mausrad, mit dem man zum Beispiel schnell und einfach auf Webseiten oder in Dokumenten scrollen kann. Ärgerlich ist es, wenn das Mausrad nicht mehr funktioniert und man damit etwa auf Webseiten nicht mehr herunterscrollen kann.

Könnt ihr mit dem Rad nicht mehr scrollen, müsst ihr euch nicht zwangsweise mit den Scroll-Leisten auf dem Bildschirm abfinden. In einigen Fällen kann man ein defektes Mausrad wieder reparieren.

Mausrad geht nicht mehr? Das kann man tun

Idealerweise habt ihr eure Hardware vor noch gar nicht allzu langer Zeit gekauft und könnt so eine Reparatur per Garantie in Anspruch nehmen. Häufig zeigen sich jedoch Defekte erst nach längerer Nutzungsdauer. In solchen Fällen könnt ihr Folgendes tun:

Eventuell ist die Maus nur falsch mit dem Rechner verbunden. Stellt sicher, dass die Maus richtig am USB-Port sitzt und probiert auch einen a nderen USB-Anschluss am PC oder Laptop aus.

am PC oder Laptop aus. Bei einer Bluetooth-Maus solltet ihr sicherstellen, dass die Batterien aufgeladen sind. Trennt auch hier die Verbindung und koppelt die Maus erneut mit dem Rechner.

Vermeidet den Anschluss über einen USB-Hub und verbindet die Maus ohne Umwege mit eurem Rechner.

Unter Umständen können auch Treiberkonflikte Ursache dafür sein, dass ein Mausrad nicht funktioniert. Schließt andere USB-Hardware vorübergehend ab und untersucht, ob das Mausrad dann funktioniert.

Weiterhin solltet ihr sicherstellen, dass aktuelle Maustreiber installiert sind. Treiber finden sich in der Regel auf der Webseite des jeweiligen Herstellers.

Mit zusätzlicher Software kann man häufig Funktionen der Maus konfigurieren. Unter Umständen wurde hier die Mausrad-Unterstützung deaktiviert oder die entsprechende Software verhindert, dass die Maus ordnungsgemäß funktioniert.

Software-Einstellungen prüfen

Möglicherweise lässt sich das Problem in den Windows-Einstellungen beheben:

Windows-Einstellungen: → Einstellungen → Geräte → Maus → „Bildlaufgeschwindigkeit“ anpassen Oder: „Weitere Mausoptionen“ → Rad

→ Einstellungen → Geräte → Maus → „Bildlaufgeschwindigkeit“ anpassen Oder: „Weitere Mausoptionen“ → Rad Treiber aktualisieren: Im Geräte-Manager → Maus → Treiber aktualisieren.

Im → Maus → Treiber aktualisieren. Maustreiber deinstallieren und neu installieren: Geräte-Manager → Gerät deinstallieren → PC neu starten (Windows installiert sie neu).

Geräte-Manager → Gerät deinstallieren → PC neu starten (Windows installiert sie neu). Falls ihr eine Logitech-Maus habt: → Logitech Options+ Software (neu) oder SetPoint (älter) installieren und dort Scroll-Einstellungen checken.

So kann man das Mausrad reparieren

Bei aktuellen Mäusen kann man auf das Mausrad drücken. Bei gedrücktem Mausrad lässt sich ebenfalls schnell durch die aktuelle Webseite oder das Dokument navigieren.

Falls das defekte Mausrad sich nicht softwareseitig beheben lässt und ihr immer noch nicht scrollen könnt, solltet ihr das Gerät genauer unter die Lupe nehmen. Häufig sind Staub und Schmutz dafür verantwortlich, dass es beim Scrollen hakt. Pustet kräftig links und rechts des Rads, um eventuelle Verschmutzungen zu entfernen. Sollte auch das nicht helfen, könnt ihr die Maus auseinanderschrauben, um so Dreck vom Rad zu lösen. Beachtet aber, dass durch eigenhändiges Aufschrauben Gewährleistungsansprüche verloren gehen können. Sollte sich das Problem auch so nicht lösen lassen, muss wohl oder übel eine neue Maus her. Besonders nach Stürzen oder Schlägen auf die Maus kann es sein, dass der Mechanismus beschädigt wurde. Eine manuelle Reparatur ist meist nicht mehr möglich.