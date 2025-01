Nirgends günstiger: Otto verscherbelt großen 4K-Fernseher zum kleinen Preis

Ein 65-Zoll-Fernseher für unter 500 Euro? Otto macht es möglich und bietet den Hisense E6NT mit 4K-Auflösung und Dolby Vision für 469 Euro an. Der Smart-TV punktet mit authentischer Bildwiedergabe und umfangreichen Streaming-Möglichkeiten.

Otto verkauft 65-Zoll-Fernseher von Hisense

Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, muss oft einen Kompromiss zwischen Budget und Bildgröße eingehen: Bei Otto gibt es jetzt aber einen Rundum-Sorglos-Fernseher, der damit Schluss macht. Für 469 Euro (jetzt bei Otto ansehen) bringt der Versandhändler den Hisense 65E6NT mit 65-Zoll-Bilddiagonale und modernen Features wie Dolby Vision ins Wohnzimmer. Das ist aktueller Bestpreis und satte 41 Prozent günstiger als der UVP. Für den Versand zahlt ihr zusätzlich 39,95 Euro.

Der Fernseher überzeugt durch sein hochwertiges Bild und praktische Funktionen. Die 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sorgt in Kombination mit HDR10 und Dolby Vision für detailreiche Bilder mit ausgeprägten Kontrasten. Besonders bei Streaming-Inhalten von Netflix oder Prime Video macht sich die HDR-Unterstützung bemerkbar – düstere Szenen in Serien bleiben auch in dunklen Räumen gut erkennbar. Der integrierte Filmmaker Mode ermöglicht dabei die Wiedergabe von Filmen exakt nach den Vorstellungen der Regisseure.

Das VIDAA-Betriebssystem bietet Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video. Die Bedienung erfolgt wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder per Sprachsteuerung via Alexa oder VIDAA Voice. Mit drei HDMI-Anschlüssen und zwei USB-Ports lassen sich problemlos externe Geräte wie Spielekonsolen oder USB-Festplatten anschließen. Der integrierte Triple-Tuner ermöglicht den TV-Empfang über Satellit, Kabel oder Antenne ohne zusätzliche Receiver.

Für wen lohnt sich der Hisense-TV bei Otto?

Der Hisense 65E6NT eignet sich für alle, die einen großen Fernseher mit guter Bildqualität für kleines Geld suchen. Die 60-Hz-Bildwiederholrate macht ihn zwar nicht zur ersten Wahl für Gamer, dafür überzeugt er mit 4K-Auflösung, authentischer Filmwiedergabe und umfangreichen Smart-TV-Funktionen.

