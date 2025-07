Samsung kann es kaum glauben: Bestes Smartphone geht weg wie warme Semmeln

Samsung kann sich freuen. Während weltweit eher die günstigeren Modelle des koreanischen Unternehmens am häufigsten gekauft werden, sieht es in Europa anders aus. Hierzulande wird gern tiefer in die Tasche gegriffen, um das Beste vom Besten zu bekommen – und das ist aktuell das Galaxy S25 Ultra. Doch auch dahinter gibt es spannende Entwicklungen.

Samsung Galaxy S25 Ultra setzt sich in Europa durch

Während aktuell das Galaxy A16 5G das beliebteste Android-Smartphone der Welt ist, sieht es in Europa etwas anders aus. Hier hat sich laut Counterpoint Research das Galaxy S25 Ultra (Test) im März 2025 durchgesetzt. Damit geht Samsungs Plan ohne Zweifel auf. Die Menschen zahlen in Europa gerne mehr, um mehr zu bekommen. Dahinter sieht es bei den beliebtesten Android-Handys auch ganz spannend aus:

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A16 5G

Viele Menschen in Europa haben erkannt, dass das Galaxy S24 aktuell ein wirklich guter Deal ist. Ihr bekommt sehr viel Hardware und viele KI-Funktionen zu einem sehr attraktiven Preis. Auch das Galaxy A55 (Test) setzt sich aktuell durch den stark gefallenen Preis gut durch. Erst auf dem fünften Platz der beliebtesten Android-Smartphones kommt dann der weltweite Bestseller, das Galaxy A16 5G.

Apple dominiert Europa

Das iPhone 16 Pro ist das beliebteste Smartphone in Europa. (© Counterpoint Research)

Auch wenn Samsung im März 2025 in den europäischen Verkaufscharts mit fünf Smartphones gut vertreten ist, dominiert Apple den Markt weiterhin. Das iPhone 16 Pro hat sich doppelt so häufig verkauft wie das Galaxy S25 Ultra. Auch das iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 sind echte Verkaufsschlager für Apple. Selbst das iPhone 16e findet in Europa Abnehmer und schlägt sogar das iPhone 15 (Quelle: CounterpointResearch).

Samsung muss also noch viel tun, damit mehr Menschen Galaxy-Smartphones kaufen. Weltweit sowie auch in Europa hat Apple die Nase wieder einmal vorn und sichert sich so die ersten Plätze.