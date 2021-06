Die neue, vollautomatische Pistole AMP-63 kommt durch Season 3 in Call of Duty: Black Ops Cold War ins Spiel. Im Folgenden geben wir euch Empfehlungen für die Aufsätze, Infos zu den Werten und nützliche Setup-Tipps.

Wichtig: Ihr müsst die AMP-63 erst durch eine Herausforderung freischalten, bevor ihr sie benutzen könnt.

Die Standardwerte der AMP-63

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um eine AMP-63 ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe. Zudem müsst ihr im Kopf behalten, dass jeder Spieler 150 Lebenspunkte im Multiplayer von Black Ops Cold War besitzt.

Schaden und Schussrate

Die AMP-63 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Schaden: 33 oder 27 , je nach Entfernung.

oder , je nach Entfernung. Es gibt keinen Multiplikator für unterschiedliche Körperteile.

Durchschnittlich braucht ihr 5 oder 6 Schüsse für einen Kill.

braucht ihr für Der Headshot-Schaden besitzt einen Multiplikator von 1.4, somit macht ein Kopftreffer 46-37 Schaden. Egal auf welcher Distanz, ihr benötigt 2 Kopftreffer, um die benötigte Kugelanzahl für einen Kill auf 4 Schüsse zu verringern.

Die Schussrate beträgt dafür 652 RPM („Rounds Per Minute“). Die Standard-TTK („time to kill“) liegt somit bei 368ms-460ms, was leider eine langsame Zeit bedeutet. Es ist die langsamste TTK aller vollautomatischen Waffen, sie besitzt die gleiche TTK wie das Krig 6. Falls ihr auf kurze Distanz 2 Kopftreffer landen solltet, sinkt die TTK auf 276ms.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Entfernung von circa 19 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 5 Treffern erhalten, was für eine Pistole ein guter Distanzwert ist. Auf weitere Distanzen benötigt ihr 6 Salven.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 259M/S, was ebenfalls eine langsame Geschwindigkeit darstellt, wobei es die zweitbeste innerhalb der Pistolen ist. Nur die Magnum besitzt eine höhere Projektilgeschwindigkeit.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit und Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Die ersten Salven sind ziemlich genau, danach zieht die AMP-63 stark nach rechts und dann nach oben links. Insgesamt gesehen solltet ihr jedoch auf kurze Entfernungen keine großen Probleme haben den Recoil zu kontrollieren.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,42 Sekunden, was ziemlich schnell ist. Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 225ms.

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Mündung: Feuerdämpfer, der Agency-Mündungsfeuerdämpfer nimmt verringert die effektive Schadensreichweite zu sehr.

Feuerdämpfer, der Agency-Mündungsfeuerdämpfer nimmt verringert die effektive Schadensreichweite zu sehr. Lauf: 6,1″, schwer verstärkt, um die Projektilgeschwindigkeit zu erhöhen und die Reduktion der Schadensreichweite vom Feuerdämpfer zu kompensieren.

6,1″, schwer verstärkt, um die Projektilgeschwindigkeit zu erhöhen und die Reduktion der Schadensreichweite vom Feuerdämpfer zu kompensieren. Körper: Ruhige-Hand-Laser.

Ruhige-Hand-Laser. Magazin: STANAG 25-Schuss.

STANAG 25-Schuss. Handgriff: Tempo-Tape, um die ZV-Zielgeschwindigkeit zu verbessern.

Was sagt ihr zur AMP-63 und wie findet ihr die neue Pistole? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns. Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten wollt, dann solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

