Auf der Karte Caldera in Call of Duty: Warzone könnt ihr goldene Schlüsselkarten finden und damit die Mercenary-Bunker öffnen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr an die Keycards herankommt und wo sich die Bunker befinden.

Durch die Season 4 gibt es nicht nur die neuen Waffen UMG-8 und Marco 5, sondern auch goldene Schlüsselkarten auf der Karte Caldera. Mit ihnen könnt ihr die Bunker auf Caldera öffnen.

Goldene Schlüssenkarten auf Caldera finden - Fundorte

Leider gibt es keine spezifischen Fundorte für die goldenen Schlüsselkarten. Ob ihr sie findet, hängt ganz allein von eurem Glück ab. Mit den folgenden drei Methoden, könnt ihr sie jedoch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit finden:

Aufträge abschließen Vorratskisten öffen Spieler töten, die eine goldene Schlüsselkarte besitzen

So sehen die goldenen Schlüsselkarte aus. (Bildquelle: Screenshot Call of Duty Fanatics)

Der erste Punkt ist selbsterklärend. Wenn ihr Aufträge abschließt, könnt ihr eine goldene Schlüsselkarte als Belohnung erhalten. Zum zweiten Punkt: Es macht den Anschein, dass Vorratskisten in der Nähe der Mercenary-Bunker eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzen, goldene Schlüsselkarte zu droppen. Die letzte Methode ist ebenfalls selbsterklärend: Wenn ihr einen Spieler mit einer goldenen Schlüsselkarte erledigt, könnt ihr sie von ihm aufheben.

Mercenary-Bunker auf Caldera - Fundorte

Insgesamt gibt es 7 Mercenary-Bunker auf Caldera. Die folgende Map zeigt euch die groben Fundorte, weiter unten finden ihr die detaillierten Fundorte der einzelnen Bunker:

Insgesamt gibt es 7 Bunker auf Caldera. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Docks - Fundort

Ihr finden den Eingang des Bunkers bei den Docks im Kartenabschnitt F1, etwas östlich vom grünen Aussichtsturm. Die Luke, um den Bunker zu betreten, findet ihr auf dem Boden:

Bunker bei Docks - Fundort (Bildquelle: GIGA)

Bunker bei Runway - Fundort

Ihr findet den Eingang vom Buker beim Runway in der nördlichen Seite eines Hauses, versteckt hinter einer Tür. Das Gebäude befindet sich im Kartenabschnitt I2:

Bunker bei Runway - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Mines - Fundort

Der Bunker bei den Mines findet ihr im Kartenabschnitt D3. Die Luke, also der Eingang, befindet sich im Boden auf einem Hügel:

Bunker bei Mines - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Fields - Fundort

Die Luke des Bunkers bei den Fields ist im Boden, hinter 2 Wassertürmen die blau-grau gestreift sind, im Kartenabschnitt F5:

Bunker bei Fields - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Lagoon - Fundort

Die Luke vom Eingang des Bunkers bei Lagoon befindet sich ebenfalls im Boden, im Kartenabschnitt C6:

Bunker bei Lagoon - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Power Plant - Fundort

Der Bunker bei Power Plant ist am besten versteckt. Im Kartenabschnitt E8 findet ihr zwei Wasserfälle. Geht durch den linken hindurch, hinter ihm befindet sich der Bunker:

Bunker bei Power Plant - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bunker bei Resort - Fundort

Die Luke vom Bunker bei Resort befindet sich auf dem Hügel in Kartenabschnitt H7:

Bunker bei Resort - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Caldera-Bunker - Belohnung

Wenn ihr einen Bunker öffnet, erhaltet ihr als Belohnung eine legendäre Waffe, Ausrüstungen und eine große Menge an Geld. Da der Fund der goldenen Schlüsselkarten jedoch eher zufällig geschieht, solltet ihr euch nicht gezielt auf die Suche nach den Keycards machen.

Findet ihr jedoch eine goldene Schlüsselkarte und befindet euch zudem in der Nähe eines Bunkers, lohnt sich das Öffnen eines Bunkers.