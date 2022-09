Es gibt immer wieder Gamer, die ihr Spiel mit den verrücktesten Gegenständen spielen und bei Zuschauern so für ein Schmunzeln sorgen. Das kommt auch bei Streamer Deano auf. Der schießt in CoD Warzone mit einer Flöte besser als so manch anderer mit Controller oder Maus und Tastatur.

CoD Warzone: Streamer spielt den Shooter mit einer Flöte

Erinnert ihr euch noch an den Flötenunterricht an eurer Schule? Vielleicht könnt ihr heutzutage noch Blockflöte spielen und besitzt sogar noch eine, die aber nur rumliegt. Steamer Deano hat auf jeden Fall eine, doch anstatt schöne Melodien damit zu spielen, nutzt er sie als Sniper-Gewehr in Call of Duty Warzone.

In einem von ihm veröffentlichten Video wird man Zeuge vom ganzen Prozess. Mithilfe von hohen und tiefen Tönen der Flöte kann er sein Fadenkreuz im Spiel bewegen. Auch die Länge der Töne macht einen Unterschied und man glaubt es nicht, doch er präsentiert so einen unfassbaren Scharfschützen-Kill, kurz nachdem er sein Opfer auf der Map aufspürte.

Andere Spieler haben bereits Tanzmatten, Obst oder Bongos für ihre Projekte verwendet, doch mit dem Flöten-Kill kann Deano durchaus mit der Kreativität anderer mithalten.

Call of Duty Warzone Mobile ist jetzt offiziell

Lang handelte es sich nur um Gerüchte, doch kürzlich wurde die mobile Version zu Call of Duty Warzone offiziell für iOS und Android angekündigt. Auch eine Webseite steht bereits. Bald könnt ihr euch dann auch auf eurem Handy oder Tablet mit anderen Spielern messen.

Heute Abend um 18:30 Uhr soll es im Rahmen eines Livestreams weitere Informationen zum kommenden Spiel geben. Den Stream könnt ihr beispielsweise auf YouTube oder Twitch verfolgen.

Es wird damit gerechnet, dass es nicht nur Informationen zu CoD Warzone Mobile geben, sondern auch auf Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 eingegangen wird.