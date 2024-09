Skyrim: Dawnguard – Lösungsweg für den Vampirfürsten

Das Leben als Vampirfürst ist eines, welches ihr haben wollt? Kein Problem, denn in dem Skyrim DLC Dawnguard könnt ihr diese ultimative Form einer Kreatur der Nacht annehmen. Wie ihr Dawnguard als Vampirfürst und das Rätsel im Turm von Mzark löst, erfahrt ihr hier.

Dawnguard herunterladen und starten

Hinweis der Redaktion: Die oben genannte Empfehlung bezieht sich auf eine frühe Version des DLCs. Falls ihr ihn euch später herunterladet, ist womöglich kein Update mehr nötig.

Nun endlich ist auch in Deutschland das Add-on Dawnguard zu Skyrim erschienen. Um die neuen Inhalte benutzen zu können, müsst ihr zunächst das Add-on herunterladen (ungefähr 600 Megabytes) und anschließend Skyrim starten. Im Idealfall gibt es eine Update-Aufforderung.



Für Leute, die ihre Konsole / ihren PC nicht immer mit dem Internet verbunden haben, wäre dies auf jeden Fall empfehlenswert, da die Release-Version von Dawnguard massive Bugs enthält. Startet nun gewohnt das Spiel und ladet den Spielstand, von dem aus ihr weiterspielen wollt.

Eine neue Geschichte beginnt

Seid ihr erneut im Spiel angekommen, so wollt ihr sicher gleich die neuen Inhalte ausprobieren. Im Normalfall ist das Add-on von jedem Spielfortschritt erreichbar. Wir sind auch erst bei den ersten Hauptquest angekommen und hatten uns zunächst erst um Nebenmissionen und Erkundungen bemüht.

Reist nun am besten zu einer größeren Stadt und lauft durch die mit Menschen befüllten Straßen. Am besten wäre sogar, ihr lauft einer Stadtwache hinterher und lauscht ihrem Smalltalk. Nach einer Weile sollte sie euch etwas von der Burg Dämmerwacht erzählen, die sich östlich von Rifton befindet. Ihr erhaltet daraufhin eine Quest im Tagebuch und eure Gebietskarte wird aktualisiert.

Der Weg zur Burg

Durak übt fleißig am Schießstand. (© Screenshot GIGA)

Da ihr die Burg noch nicht erkundet habt und somit noch keine Schnellreise verfügbar ist, müsst ihr euch von Rifton gen Osten schlagen, bis ihr zu einer kleinen Nische in einem Berg kommt. Betretet die Höhle und lauft bis an ihr Ende. Am Ausgang taucht ihr in eine sommerlich wirkende Landschaft ein, die euch nach kurzem Schritt direkt zur Burg führt.

Unterwegs trefft ihr auf Agmaer, der sich euch ebenfalls anschließt, um die Burg zu besichtigen. Dieser will sich dem Kampf gegen die dunkle Brut anschließen. Ein kurzes Stück weiter trefft ihr am Schießstand auf Durak. Dieser versorgt euch nicht nur mit den ersten wichtigen Informationen, er schenkt euch sogar eine Armbrust und einige Stahlbolzen. Folgt dem Weg weiter nach oben und ihr trefft auf Celann, mit dem ihr ebenfalls reden könnt. Hier findet ihr auch den Eingang zur Festung.

Die Festung Dämmerwacht

In der Festung angekommen, trefft ihr auf den Wächter Tolan und den Leitwolf Isran. Isran erklärt euch, was es mit der Dämmerwacht auf sich hat und bittet euch um Unterstützung gegen die Vampire. Der Vampirjäger gibt euch den Auftrag zur Trübhöhlengruft zu reisen, um herauszufinden, wonach die Vampire suchen.

Am besten macht ihr euch dazu eine Markierung auf der Karte und reist dann entweder südöstlich von Hjaalmarsch oder nordwestlich von Weißlauf (Loreiushof). Je nachdem, was für euch kürzer ist.

Die Trübhöhlengruft (1)

Sesam öffne dich! (© Screenshot GIGA)

In der Gruft angekommen, werdet ihr auch gleich von der gemeinen Vampirbrut angegriffen. Besiegt die zwei lauernden Vampire und nehmt euch ihrer wertvollen Seelensteine an. Geht dann durch die Turmruine auf der rechten Seite, vergesst hier nicht das wertvolle Schwert (Orkisches Schwert der Furcht). Oben angekommen könnt ihr eine Kette aktivieren, die das Tor, nahe eures letzten Kampfplatzes öffnet. Lauft zurück und geht dann tiefer in die Gruft.