In Season 25 von Diablo 3 laufen praktisch alle Builds zur neuen Höchstform auf, denn dank der neuen Seelensplitter ist das Powerlevel des Action-Rollenspiels so hoch wie nie zuvor. Wir stellen euch die wichtigsten Builds der Season vor.

Die besten Builds in Diablo 3: Season 25

Die Auswahl möglicher Builds ist in Diablo 3 wie immer enorm. In Season 25 werden aber obendrein mehr Builds als je zuvor Stufe 150 der Großen Nephalemportale bezwingen.

Das hat zwei Gründe: Zum einen sind die Seelensplitter, das Saisonthema in Season 25, sogar noch mächtiger als die bereits starken Ätherischen Items aus Season 24. Zum anderen könnt ihr Seelensplitter benutzen, um eure Uralten Gegenstände zu verbessern, das sogenannte Augmentieren. Dadurch spart ihr viel Zeit, die ihr nicht in das aufwendige aufleveln eurer legendären Edelsteine stecken müsst, wodurch ihr euch noch schneller an hochstufige Inhalte heranwagen könnt.

Pro Klasse empfehlen wir euch folgende Builds:

Konkrete Details zu den notwendigen Items und Fähigkeiten erhaltet ihr, indem ihr den Links folgt.

Wonach wurden die Builds ausgewählt? Das Powerlevel ist in Season 25 so hoch, dass es die allermeisten Builds ohne größere Probleme ins Endgame schaffen. Manche Builds können dabei schnellere Bestzeiten hinlegen, um sich die Spitzenplätze auf den Leaderboards zu sichern.

In einigen Fällen, etwa bei dem Set Pracht des Feuervogels oder dem Mönch mit der Fähigkeit Mystischer Verbündeter, haben bestimmte Builds einen deutlichen Vorteil und sind deshalb die beste Wahl. In anderen Fällen fallen die Unterschiede jedoch nur geringfügig aus. Beispielsweise können Dämonenjäger mit dem Set Ausstattung des Marudeurs etwas bessere Bestzeiten hinlegen, müssen dafür aber auch einen deutlich anspruchsvolleren Spielstil meistern, weshalb wir euch lieber das Set Des Schattens Mantelung ans Herz legen.

In anderen Fällen haben Klassen ein generalüberholtes Set spendiert bekommen, beispielsweise der Hexendoktor mit Geist von Arachyr. In diesem Fall lohnt sich die Wahl bereits, da ihr auf diese Weise einen vollkommen neuen Spielstil kennenlernt. Unsere Empfehlungen sind also ein Querschnitt aus Powerlevel, Zugänglichkeit und Originalität.

Haedrigs Geschenk: Die Starter-Sets für Season 25

Durch das Absolvieren der Saisonherausforderungen werdet ihr mit Haedrigs Geschenk belohnt, das pro Klasse ein vollständiges Set enthält. Zauberer und Dämonenjäger haben das Glück, auf diesem Weg direkt das Set für die empfohlenen Endgame-Builds zu erhalten. Allen anderen Klassen sollte es durch Haedrigs Geschenk aber problemlos möglich sein, die notwendigen Items für den Build ihrer Wahl zu farmen. Da in Season 25 aber nahezu alle Sets das Endgame bezwingen können, spricht auch nichts dagegen, eurem Startet-Set treu zu bleiben, wenn euch der Spielstil gefällt.

Barbar : Macht der Erde

: Macht der Erde Kreuzritter : Dornen des Ansuchers

: Dornen des Ansuchers Dämonenjäger : Des Schattens Mantelung

: Des Schattens Mantelung Mönch : Gewandung des Affenkönigs

: Gewandung des Affenkönigs Totenbeschwörer : Gnade des Inarius

: Gnade des Inarius Hexendoktor : Gewand des Jadeernters

: Gewand des Jadeernters Zauberer: Pracht des Feuervogels

Neues Saisonthema: Seelensplitter

Wer erinnert sich nicht an das legendäre Finale des ersten Diablo: Nachdem der Höllenfürst besiegt wurde, greift der vermeintliche Held nach dem Seelensplitter im Kopf von Diablo und rammt sich diesen in die eigene Stirn. So verinnerlicht er das Böse und wird selbst zum neuen Gefäß für Diablo. Anlässlich des 25. Jubiläums kehren die Seelensplitter zurück und verleihen euch zuvor ungeahnte Macht.

Insgesamt gibt es drei Seelensplitter der Großen Übel und vier Seelensplitter der Geringeren Übel. Erstere verstärken euren Helm, letztere eure Waffe. Außerdem könnt ihr Funken der Höllenschmiede finden, mit denen ihr die Seelensplitter aufwerten könnt, um sie noch mächtiger zu machen. Die genauen Eigenschaften der Seelensplitter findet ihr im offiziellen Blogeintrag.

Diese Belohnungen erhaltet ihr in Season 25

Wie in jeder Season erhaltet ihr auch dieses Mal eine Handvoll kosmetischer Belohnungen, wenn ihr alle Herausforderungen der Saison meistert. Neben einem exklusiven Charakter-Portrait, anlässlich des 25. Jubiläum des Franchises, könnt ihr auch den Höllenfürst persönlich als Haustierbegleiter erhalten.