Facebook-App: „Zurück“-Button geht nicht mehr – was tun?

Einige Nutzer der Facebook-App stellen fest, dass der „Zurück“-Button nicht mehr funktioniert. Ihr seid mit dem Problem nicht alleine. Der Fehler liegt also nicht an eurem Smartphone, sondern an einem Update von Facebook. Was kann man tun, wenn Facebook auf „Zurück“-Eingaben nicht mehr reagiert?

Facebook Facts

Die Taste wird zum Beispiel benötigt, wenn man ein Foto oder eine Webseite in der Facebook-App öffnet. Normalerweise kann man über den „Zurück“-Pfeil in der unteren Symbolleiste des Smartphones zum ursprünglichen Beitrag oder Fenster zurückkehren. Seit einigen Tagen reagiert die Facebook-App allerdings nicht, wenn man die Taste drückt.

Warum reagiert die „Zurück“-Taste nicht mehr?

Bei anderen Apps wurde so ein Verhalten noch nicht beobachtet. Es handelt sich also nicht um einen Fehler am eigenen Smartphone, sondern ein Verhalten, dass von vielen Nutzern der Facebook-App gemeldet wird. Warum die Taste nicht mehr funktioniert, ist nicht bekannt. Es gab von Facebook keine Ankündigung über diese Änderung.

Um zu seinem Feed oder einem vorherigen Beitrag zurückzukehren, gibt es bislang nur einige Umwege:

In einigen Fällen kann man das aktuelle Fenster mit einem „X“-Button im oberen Bereich schließen .

. Manchmal gibt es aber keinen „X“-Button. Dann muss man die App auf dem „harten“ Weg beenden, um wieder durch den Feed scrollen zu können.

Laut einigen Nutzerberichten hilft es manchmal auch, den „Zurück"-Pfeil lange gedrückt zu halten, damit man zum vorherigen Fenster in Facebook zurück gelangt.

zu halten, damit man zum vorherigen Fenster in Facebook zurück gelangt. Einige Nutzer berichten sogar, dass ihr Smartphone durch die Facebook-App komplett abstürzt. Dann hilft nur noch ein Geräte-Neustart.

Facebook: Kein „Zurück“ mehr?

Warum die „Zurück“-Taste nicht mehr funktioniert, wird von Facebook nicht erklärt. Dafür kann es mehrere Gründe geben:

Es kann sich um einen Bug in der App handeln, der versehentlich von den Entwicklern eingebaut wurde. Mit einem zukünftigen Update der Facebook-App könnte der „Back“-Button also wieder funktionieren.

Die Funktion wurde von den Entwicklern absichtlich deaktiviert, um Nutzer länger in der Facebook-App zu halten.

Wer sich davon genervt fühlt oder falls sich die Facebook-App dadurch gar nicht mehr richtig nutzen lässt, kann man zumindest auf dem Android-Smartphone eine alte Version installieren. Bei APKMirror findet ihr einige alte Versionen der Facebook-App, die ihr als APK-Datei herunterladen und einrichten könnt. Es bleibt abzuwarten, ob Facebook eine Lösung für alle Nutzer nachreicht, damit man wieder mit der aktuellen App arbeiten kann.